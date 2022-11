(AGENPARL) – mar 15 novembre 2022 INVITO A CONFERENZA STAMPA

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Per annunciare le iniziative della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed in particolare il concerto benefico “Tutte per una, una per tutte!”, che si terrà al Teatro Comunale il 25 novembre alle 20.45, è convocata una conferenza stampa

martedì 15 novembre

alle 11in sala degli Stucchia Palazzo Trissino

Saranno presenti l’assessore alle pari opportunità Valeria Porelli con l’associazione Donna chiama Donna e gli organizzatori.