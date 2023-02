COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano espongono le uniformi in vetrina.

(AGENPARL) – sab 29 ottobre 2022 nota per la stampa

Carabinieri in vetrina. Uniformi, oggetti e simboli dell’arma in mostra per il 4 novembre.

Bolzano-Bozen, sabato 29 ottobre 2022. Le celebrazioni del 4 novembre, rappresentano un importante momento di coesione e unità nazionale, nonché l’appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini. In occasione della ricorrenza del “giorno dell’unità nazionale” e della “giornata delle forze armate”, la Compagnia Carabinieri di Bolzano ha allestito, nella vetrina dello Stadt Hotel Città, una mostra di uniformi e altri oggetti e simboli dell’Arma dei Carabinieri.

Un piccolo gesto questo per ricordare che da sempre la “Benemerita” è vicina a ogni cittadino, sia garantendo la quotidiana sicurezza che con attività di valore sociale.

Da sabato mattina e per una settimana, infatti, sarà possibile per i cittadini vedere una vetrina espositiva, gentilmente messa a disposizione dallo Stadt Hotel Città, alcune delle uniformi dell’Arma. Quest’anno la scelta è ricaduta sulla grande uniforme speciale da ufficiale, un’uniforme da carabiniere sciatore moderna e un’uniforme da carabiniere sciatore del 1940. Come negli altri anni l’iniziativa ha il compito di simboleggiare la vicinanza del Carabiniere e delle Forze Armate al cittadino.