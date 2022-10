(AGENPARL) – gio 27 ottobre 2022 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO STORICO E DELL’AGENDA STORICA 2023 DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Domani, Venerdì 28 ottobre alle ore 10,30, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Sinopoli, verranno presentati il Calendario Storico, l’Agenda Storica e i prodotti editoriali 2023 dell’Arma dei Carabinieri.

Le tavole artistiche del calendario, realizzate dal Gruppo Armando Testa, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, accompagnate dai testi di Mario Tozzi, divulgatore scientifico e saggista e arricchite da un’interessante novità, verranno mostrate al pubblico nel corso di un evento presentato da Amadeus.

Per motivi organizzativi, si richiede alle troupe televisive di accedere alla struttura entro e non oltre le ore 10.00.

