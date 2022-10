Comunicato stampa – Festival delle Città – Programma di mercoledì 12 ottobre 2022

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Seconda giornata del Festival delle Città

Ospiti Amato, Amendola, Astorre, Berruto, Bonafè, Bonelli, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, Decaro, De Pascale, Delmastro, Fina, Fitto, Fratoianni, Giovannini, Gori, Lepore, Lupi, Malagò, Manfredi, Nardella, Patuanelli

Mercoledì 12 ottobre – ore 10

Roma – Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, Piazza San Salvatore in Lauro

Seconda giornata del Festival delle Città, il luogo in cui i Sindaci si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia, organizzato da ALI Autonomie Locali Italiane. Si parlerà di sviluppo, economia e riforme, mobilità sostenibile, infrastrutture e innovazione tecnologica, sicurezza e legalità, salute, vaccini e Green pass, Pubblica Amministrazione e lavoro. E ancora: cultura e sport, Mezzogiorno, riforme istituzionali, famiglia e pari opportunità.

Il programma di mercoledì 12 ottobre 2022:

Sala L’anno che verra / Giardino la sera dei miracoli

Ore 10.00 – Europa, PNRR e prossimità. Italia, cosa sarà?

Carlo Calenda Senatore della Repubblica

Michele De Pascale Presidente UPI, Sindaco di Ravenna

Modera: Daniela Preziosi Domani

Ore 11.00 – Le nuove frontiere del welfare. Italia, cosa sarà?

Bruno Astorre Senatore della Repubblica

Giorgio Gori Sindaco di Bergamo

Alessandro Cattaneo Deputato della Repubblica

Brenda Barnini Sindaca di Empoli, esecutivo ALI

Graziano Milia Sindaco di Quartu Sant’Elena

Modera Roberto Inciocchi Skytg24

Ore 12.00 – Crisi Ucraina, alleanze, l’Europa per la Pace. Italia, cosa sarà?

Enzo Amendola Deputato della Repubblica

Andrea Delmastro Deputato della Repubblica

Stefania Craxi Senatrice della Repubblica

Stefania Proietti Sindaca di Assisi

Modera: Gennaro Sangiuliano Direttore TG2

Ore 15.30 – Sport e crescita del Paese. Italia, cosa sarà?

Fabio Caressa SKY

Giovanni Malagò Presidente CONI

Mauro Berruto Deputato della Repubblica

Damiano Coletta Responsabile Sport ALI

Beppe Signori Ex calciatore nazionale

Svetlana Celli Presidente Assemblea Capitolina

Modera: Roberto Inciocchi Skytg24

Ore 17.00 – Istituzioni, partiti, società. Italia, cosa sarà?

Giuliano Amato Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Matteo Lepore Sindaco di Bologna

Modera: Andrea Fabozzi IlManifesto

Ore 18.00 – Nell’Europa della crescita sostenibile. Italia, cosa sarà?

Stefano Patuanelli Ministro per le Politiche Agricole

Raffaele Fitto Parlamentare Europeo

Michele Fina Senatore della Repubblica

Paolo Truzzu Sindaco di Cagliari

Antonio Decaro Presidente ANCI, Sindaco di Bari

Eugenio Santagata Chief Public Affairs & Security Officer TIM e Ceo Telsy S.p.A.

Gaetano Evangelisti Head of Territorial Affairs – Institutional Affairs Italy ENEL

Modera: Maria Teresa Meli Corriere della sera

Sala Caruso

Ore 10.00 – La Lotta alle povertà. Italia, cosa sarà?

Maurizio Martina Vice Direttore Generale FAO

Dario Nardella Sindaco di Firenze, Presidente Eurocities

Angelo Bonelli Deputato della Repubblica

Pasquale Gandolfi Presidente Provincia di Bergamo

Patrizia Manassero Sindaca di Cuneo

Moder: Giorgia Rombolà RAI

Ore 11.00 – Testimoni di un secolo. Italia, cosa sarà?

Ugo Intini Saggista

Elena Piastra Sindaca di Settimo Torinese, Esecutivo ALI

Massimo Seri Sindaco di Fano, Esecutivo ALI

Modera: Giada Fazzalari Avanti! Della domenica

Ore 12.00 – Infrastrutture e sostenibilità. Italia, cosa sarà?

Enrico Giovannini Ministro per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili

Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli

Maurizio Lupi Deputato della Repubblica

Simona Bonafè Deputata della Repubblica

Guido Castelli Senatore della Repubblica

Stefano De Capitani Presidente di Municipia/Gruppo Engineering

Umberto Lebruto CEO Sistemi Urbani, Ferrovie dello Stato

Modera: Roberto Inciocchi Skytg24

Ore 15.30 – Disuguaglianze e nuove politiche per le città. Italia, cosa sarà?

Nicola Fratoianni Deputato della Repubblica

Matteo Biffoni Sindaco di Prato, Presidente ANCI Toscana

Alessandro Canelli Sindaco di Novara

Maria Rosa Pavanello Presidente ALI Veneto

Alessio Pascucci Vice Presidente ALI

Modera: Wanda Marra Il Fatto Quotidiano

Ore 17.00 – Agenda 2030: viaggio nei Comuni Sostenibili. Italia, cosa sarà?

Francesco Casini Presidente ALI Toscana, Sindaco di Bagno a Ripoli

Massimiliano Presciutti Presidente ALI Umbria, Sindaco di Gualdo Tadino

Gianni Nuti Sindaco di Aosta

Francesca Franchellucci Assessora del Comune di Pesaro

Nicola Isetta Sindaco di Quiliano

Benedetta Squitteri Assessora Comune di Prato

Manlio Calzaroni Responsabile ricerca dell’ASviS, componente del segretariato dell’Alleanza

Franco Alfieri Sindaco di Capaccio Paestum

Modera: Andrea Rustichelli TG3