MEZZA MARATONA DI TREVISO, IL KENIANO NYAKUNDI A TEMPO DI RECORD (1h00’39”), ESORDIO VINCENTE PER LA BELLUNESE BULF | Comunicato Stampa

Treviso, 9 ottobre 2022 – Arriva dal Kenya il nuovo re della Mezza di Treviso-CentroMarca

Banca: si chiama Dickson Simba Nyakundi e oggi ha corso la mezza maratona

organizzata da Salvatore Bettiol nel capoluogo della Marca in 1h00’39”, migliorando di

46” il record della gara (1h01’25”) che dal 2016 apparteneva al connazionale Paul

Kariuki Mwangi.

Nessuna sorpresa: Nyakundi, 27 anni, della tribù Kisii, arrivato giovedì dal Kenya per

essere protagonista a Treviso, era il grande favorito della gara e non ha tradito le attese.

Al 7° chilometro, poco oltre la sede della Provincia, dopo aver mandato in crisi il

connazionale Philimon Kipkorir Maritim che aveva il compito di fargli da “lepre”, l’atleta

del team austriaco Run2gether, ha allungato la falcata, staccando tutti e proseguendo in

solitaria sino all’arrivo su un ritmo ampiamente inferiore ai 3 minuti al chilometro. Alla

fine, in viale d’Alviano, il podio è stato interamente africano, con il keniano Simon

Waithira Mwangi secondo in 1h05’59” e il gambiano d’adozione trentina Ousman Jaiteh

terzo in 1h12’12”, anche a causa di un errore nel percorso. Ai piedi del podio il primo

italiano, il trevigiano Stefano Ghenda, specialista dei 3000 siepi, arrivato al traguardo in

1h13’40”.

“Un percorso splendido e un’ottima organizzazione – le parole del vincitore, in primavera

vincitore pure alla Stramilano -. Sono anche contento per aver fatto il mio record (l’8

maggio a Piacenza aveva corso in 1h01’15”, ndr). Spero che questo risultato spinga i

giovani italiani a dedicarsi alla corsa”.

E’ stata anche la grande domenica di Manuela Bulf, 37enne bellunese di Taibon

Agordino, tesserata per l’Atletica Agordina, dominatrice della gara femminile. Manuela è

un volto noto dell’atletica veneta, eccelle nelle corse in montagna e nei cross, ma era la

sua prima mezza maratona: l’ha chiusa in 1h20’14”. Con una dedica speciale: “Al mio

allenatore Ivano Marcon (ex maratoneta di valore, ndr), che mi ha seguito molto bene

nell’avvicinamento alla gara, e ai miei quattro figli”. Al suo fianco, sul podio, la trevigiana

Elisa Comisso, seconda in 1h22’10”, e la vicentina Tiziana Scorzato, terza in 1h25’58”.

Dickson Simba Nyakundi e Manuela Bulf si sono anche aggiudicati il 2° Trofeo “Cristian

Tonellato”, lo speciale riconoscimento dedicato alla memoria di un grande amico della

Mezza di Treviso. Cristian non c’è più, colpito da un malore durante un allenamento

all’inizio del 2021, ma, grazie anche all’impegno della moglie Alessandra, il suo nome

continua a vivere in abbinamento alla manifestazione che tanto aveva amato.

Tra i 1800 partecipanti, in rappresentanza di 17 regioni italiane e 18 nazioni, anche il

sindaco Mario Conte, arrivato in 2h09’13” (“Una città che emoziona”), affiancato dal

direttore generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini, alla sua prima mezza

maratona anche per confermare l’impegno dell’istituto di credito a sostegno degli eventi

sul territorio.

Quest’anno, alla Mezza di Treviso, è stata nuovamente aggiunta la 10 km, a carattere

non agonistico, che mancava dal 2019: primi al traguardo Lorenzo Valota (31’45”), che

ha preceduto l’argentino d’adozione trevigiano Nicolas Bermejo (32’35”), ed Elena

Busetti (38’24”).

Molti applausi anche per gli organizzatori: lo splendido percorso tra il centro storico e il

lungo Sile, toccando anche i Comuni di Carbonera e Silea, ha emozionato ancora una

volta migliaia di appassionati. Positivo anche il giudizio di Salvatore Bettiol, punto di

riferimento di un team di quasi 200 volontari: “Organizzare un evento di questo tipo è

sempre più difficile, ma anche quest’anno è andato tutto per il meglio e abbiamo

ricevuto tanti complimenti. Il sogno? Portare a Treviso un campionato italiano. Tra due

anni festeggeremo la decima edizione, lavoreremo in questa direzione”.

Tra gli ospiti dell’evento anche l’olimpionica Gabriella Dorio, ora impegnata nell’attività

di avviamento alla corsa promossa da Diadora, sponsor tecnico della Mezza di Treviso, e

Osvaldo Faustini, capitano di Bettiol nella Coppa del Mondo di maratona vinta dall’Italia a

Seul nel 1987.

RISULTATI. UOMINI: 1. Dickson Simba Nyakundi (Ken/Run2gether) 1h00’39”, 2. Simon

Waithira Mwangi (Ken/Run2gether) 1h05’59”, 3. Ousman Jaiteh (Gam/Trentino Running

Team) 1h12’12”, 4. Stefanio Ghenda (Trevisatletica) 1h13’40”, 5. Niels Rossetto (Lib.

Piombino Dese) 1h16’43”, 6. Matteo Cattelan (A.A.A. Malo) 1h17’05”, 7. Alessio

Franchetto (Asd Run It) 1h17’17”, 8. Nicolas Bodin-Hullin (FRA/Vienna Running Collective)

1h18’01”, 9. Alberto Trame (Asd Bunker Sport) 1h18’31”, 10. Leonardo Massenz

1h18’36”. DONNE: 1. Manuela Bulf (Atl. Agordina) 1h20’14”, 2. Elisa Comisso (Vittorio

Atletica) 1h22’10”, 3. Tiziana Scorzato (Vicenza Matrathon) 1h25’58”, 4. Elisa Turolo

(Sportiamo) 1h27’37”, 5. Elisabetta Luchese (Atl. Ponzano) 1h31’31”, 6. Giulia Delgado

1h31’34”, 7. Roberta Lazzarotto 1h32’20”, 8. Caterina Chiaradia (Ride Your Dreams

Treviso) 1h33’58”, 9. Martina Zanette (Atl. Ponzano) 1h34’21”, 10. Simona Corna (Atl.

Ciserano) 1h35’48”. CLASSIFICHE

