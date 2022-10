(AGENPARL) – dom 09 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

70. Giornata del donatore dell’Avis di Venezia

La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha preso parte questa mattina alla 70. Giornata del donatore, organizzata dall’Avis di Venezia. Dopo la messa in Basilica, si è tenuta la sfilata del corteo da Piazza San Marco alla Scuola Grande di San Teodoro, in Campo San Salvador, accompagnata dalla banda musicale di Pellestrina.

Qui, dopo il saluto delle autorità, sono state consegnate le benemerenze acquisite dai donatori dell’Avis comunale: 138 distintivi per 8 donazioni, 76 distintivi per 16 donazioni, 45 distintivi per 24 donazioni, 37 distintivi per 50 donazioni, 15 distintivi per 75 donazioni, 11 distintivi per 100 donazioni, 7 distintivi per 120 donazioni, per un totale di 329 premiati.

“Voglio ringraziare l’Avis e tutti i donatori per la grande generosità e sensibilità – ha dichiarato la presidente Damiano – perché il vostro è un gesto che salva la vita di molte persone. Spero che sempre più giovani vogliano diventare donatori e fare la loro parte con questo importante atto di amore verso il prossimo”.

La giornata è proseguita con il pranzo sociale al salone della Polisportiva di Sacca Fisola.

Venezia, 9 ottobre 2022

