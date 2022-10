(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 La Direzione generale Cinema e audiovisivo al MIA

Borrelli: “sostegno al MIA per strategie di internazionalizzazione di cinema e audiovisivo volute dal MiC”

Anche quest’anno la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura sarà presente al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo che si terrà dall’11 al 15 ottobre a Roma nei consueti spazi del distretto Barberini.

“Il MIA, giunto alla sua ottava edizione, punto di riferimento per l’industria nazionale e internazionale, è un appuntamento di business sempre più importante in grado di anticipare le esigenze del settore in un contesto in rapida evoluzione” afferma Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e audiovisivo, che aggiunge: “sostenere il MIA come mercato internazionale attraverso il bando dedicato ai progetti speciali significa tenere fede ad una più ampia strategia di internazionalizzazione del settore voluta dal MiC che comprende tutte le fasi della filiera e in particolare: il tax credit per opere straniere girate in Italia; il fondo da 5 milioni di euro dedicato esclusivamente alle opere in cui l’Italia partecipa come coproduttore minoritario; premialità aggiuntive per le coproduzioni internazionali in tutte le linee di finanziamento; fondi di cosviluppo con vari paesi esteri; sostegno alla distribuzione di film italiani all’estero per la partecipazione delle opere italiane a mercati e festival internazionali e dei produttori italiani a mercati di coproduzione e workshop internazionali”.

Una strategia che sta dando i suoi frutti: il fondo per l’audiovisivo, che nel 2016 aveva un valore di 400 milioni, oggi ha una dotazione minima quasi raddoppiata a 750 milioni di euro e il 70% di questi è stato destinato alle produzioni; l’aliquota aumentata al 40% del tax credit cosiddetto “estero” ha reso l’Italia un set appetibile per tutte le produzioni internazionali; nel 2021 è stata raggiunta la cifra record di 217 progetti di coproduzione cinematografica e audiovisiva supportati dalla DGCA.

“Non dimentichiamo, infine, il grande successo dell’iniziativa ‘Cinema in festa’, in supporto delle sale, con oltre 1,1 milioni di spettatori durante i 5 giorni di programmazione a prezzo ridotto, che dimostra che la gente ha voglia di tornare al cinema. Tutti numeri – conclude Borrelli – che mettono in luce un mercato estremamente vitale e mostrano che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta”.​