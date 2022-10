(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 FORZA ITALIA, OGGI ALLA CAMERA CONVEGNO CON BARELLI PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE E AMATORIALE

Oggi, giovedì 6 ottobre, alle ore 16, presso la Camera dei Deputati – Sala del Cenacolo, palazzo Valdina, Piazza di Campo Marzio, 42 – si terrà il Convegno Mostra per la presentazione del disegno di legge di iniziativa di Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, sulla Musica popolare e amatoriale, dal titolo “Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale”.

Alla Mostra Convegno parteciperanno il vice presidente della Camera, Andrea Mandelli, il presidente Paolo Barelli, i parlamentari di Fi Claudio Fazzone, Maurizio Gasparri, Francesco Battistoni, Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis; Antonio Corsi, presidente nuovAssomusica e sindaco del comune di Sgurgola (Fr); Benito Ripoli, presidente delle Federazioni Italiane Tradizioni popolari e Italo Iuorio, presidente Figm e Bande musicali da parade. Durante il convegno, sarà proiettato un filmato sulle attività svolte in favore della musica popolare e amatoriale a cura del professor Filippo Corsi, socio fondatore di nuovAssomusica.

