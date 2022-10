Conferenza Stampa Moxa – 2022-11-08

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Salve,

Moxa sarebbe lieta di invitarla alla propria conferenza stampa: 2022-11-08 09:00 SPS smart production solutions 2022 – 08 – 10 November booth 9-231.

Confermi cortesemente la sua partecipazione al seguente link, grazie:

[Parteciperò](http://ig3l.mjt.lu/lnk/AVsAADRN45kAAAAAAAAAAABx5PkAAAAABl0AAAAAAAh6NwBjPueatE8s3QX9RgeGZTyTCouJ3gAIDgc/1/RZfrmZn86SoBa302n-C0NQ/aHR0cDovL3d3dy5teW1lcGF4LmNvbS9tb2R1bGVzL2pvdXJuX2FjY2Vzcy8_Y3VzdD0wNWZkOTBlN2Y0YmZmOTI3YThkZDA5YzY3MTU4MTM0MCZwYWdlPWV2ZW50ZGV0YWlsJmV2ZW50aWQ9MjcwJmxhbmdfPWl0JmNvbmZpcm09MQ) – [Non potrò partecipare](http://ig3l.mjt.lu/lnk/AVsAADRN45kAAAAAAAAAAABx5PkAAAAABl0AAAAAAAh6NwBjPueatE8s3QX9RgeGZTyTCouJ3gAIDgc/2/KuNgGZ6MflY42rEWn3cPLw/aHR0cDovL3d3dy5teW1lcGF4LmNvbS9tb2R1bGVzL2pvdXJuX2FjY2Vzcy8_Y3VzdD0wNWZkOTBlN2Y0YmZmOTI3YThkZDA5YzY3MTU4MTM0MCZwYWdlPWV2ZW50ZGV0YWlsJmV2ZW50aWQ9MjcwJmxhbmdfPWl0JmNvbmZpcm09LTE) – [Al momento non so ancora](http://ig3l.mjt.lu/lnk/AVsAADRN45kAAAAAAAAAAABx5PkAAAAABl0AAAAAAAh6NwBjPueatE8s3QX9RgeGZTyTCouJ3gAIDgc/3/RGOb_zwmHG_bH-ecPsXq6w/aHR0cDovL3d3dy5teW1lcGF4LmNvbS9tb2R1bGVzL2pvdXJuX2FjY2Vzcy8_Y3VzdD0wNWZkOTBlN2Y0YmZmOTI3YThkZDA5YzY3MTU4MTM0MCZwYWdlPWV2ZW50ZGV0YWlsJmV2ZW50aWQ9MjcwJmxhbmdfPWl0JmNvbmZpcm09MA)

Incontrate gli esperti di MOXA alla SPS smart production solutions 2022 dall’08 al 10 novembre allo stand 9-231.

Buon giorno!

Il nostro cliente Moxa esporrà quest’anno alla SPS 2022 e vorrebbe invitare qualcuno del vostro team editoriale per una conversazione 1 a 1.

Dopo aver annullato l’evento dello scorso anno, Moxa è di nuovo pronta a mostrare come sta guidando la “trasformazione digitale industriale” allo stand 9-231.

Venite a scoprire i punti di forza di Moxa, come le soluzioni a prova di futuro e di sicurezza informatica, come EDS-G4000/4000 e EDR-G9010 con IPS.

Se siete interessati a fissare un appuntamento con Moxa per saperne di più sulle diverse soluzioni, saremo lieti di accogliervi.

Per motivi organizzativi, vi saremmo grati se poteste comunicarci l’orario e il giorno preferiti per l’incontro.

Vi ringraziamo in anticipo per averci richiamato,

Cordiali saluti,

Oliver PREARO

Oliver PREARO

MEPAX

Risparmia tempo! Per semplificare la pubblicazione dei contenuti dei nostri clienti, è ora disponibile il feed RSS Mepax personalizzabile, contattaci.

GDPR notice: you can access at any time to your personal data on your access.

You can select to modify or erase your profile. Please note that if we have no further contact with your media, we won’t be able to integrate your media in our media planning services.