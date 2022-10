(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Casini – Leoncini (IV): Grande soddisfazione per l’approvazione della mozione sullo smart working per i dipendenti capitolini

Roma, 6 ottobre – “Oggi in Aula Giulio Cesare è stata approvata all’unanimità la mozione sulla proroga dello smart working, presentata dal Gruppo Consiliare Italia Viva.” così in una nota i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

“Ci è sembrato doveroso, nell’attesa dell’applicazione del POLA, richiedere una proroga che consentisse non solo un uniforme trattamento dei dipendenti di Roma Capitale ma anche la prosecuzione del processo di digitalizzazione dei servizi e delle procedure, come previsto nell’Agenda Digitale inserita nel PNRR” proseguono i consiglieri.

“Ricordiamo che lo smart working ha consentito e continuerà a consentire la diminuzione dell’utenza sul trasporto pubblico, del traffico legato al pendolarismo lavorativo e delle fonti di inquinamento ambientale, favorendo quindi la riduzione del consumo di gas, benzina ed elettricità. Tale modalità permette una riduzione dei costi energetici anche per l’Amministrazione Capitolina e l’organizzata rotazione del personale continua ad assicurare i servizi ai cittadini garantendo inoltre il benessere dei dipendenti, come previsto dalla gestione delle risorse umane dell’ente.”

“Ringraziamo i consiglieri della Lista Civica Calenda Sindaco e del PD che hanno sottoscritto la mozione.” concludono i consiglieri di Italia Viva.