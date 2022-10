Badminton: Campionati Italiani Junior e Under 2022 a Bolzano parte oggi la rincorsa ai 20 tricolori

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [2015-03-27.jpg]

Campionati Italiani Junior e Under 2022 a Bolzano parte oggi la rincorsa ai 20 tricolori

Sono iniziati oggi, per la terza volta nella storia a Bolzano, i Campionati Italiani Junior e Under 2022 che assegneranno domenica i 20 titoli tricolori.

La prima giornata prevedeva il primo turno dei doppi misti di tutte le categorie e del singolare maschile e femminile (Junior e Under 17).

Poche le sorprese in una giornata che ha visto confermare tutte le attese con le principali teste di serie che sono riuscite ad avanzare agli ottavi di finale.

A fare eccezione è stata tra gli Under 15 la coppia formata da Francesco De Stefani e Lena Kobler (ASV Mals), teste di serie numero 3/4, che è stata sconfitta da Alessio Catalfamo e Pia Kopania (Le Saette/ASV Mals) in due combattuti set (23-21; 21-19)

L’altra testa di serie a saltare è stata quella di Pietro Capetta (Alba Shuttle), 5/8 tra gli Under 17, che è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio favorendo così l’avanzamento di Mattia Locatelli (Brescia Sport Più).

L’ultima sorpresa di giornata è stata quella di Andrea Saverio (BCC Lecco) che è riuscito a sbarazzarsi in tre set (17-21; 21-12; 21-18) di Filippo Tarabusi (Modena Badminton), testa di serie 5/8 del seeding.

Domani si disputeranno gli ottavi di tutti i tabelloni che determineranno gli aspiranti alle medaglie dei 20 tricolori.

I match di 4 campi saranno visibili come oggi sulla pagina di Youtube Federale mentre il Campo 1 sarà anche visibile sulla pagina Facebook Federale.

Link del Torneo: https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/241BBD01-B4DF-4C79-A793-7EAA84313D69/matches

