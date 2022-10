Amianto CISL Lazio Coppotelli

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Coppotelli: “Nel Lazio ancora troppo amianto in giro e non è possibile una tale mancanza di attenzione verso un tema che riguarda la salute. Subito un’inversione di rotta”.

“L’amianto: un proiettile, un missile esplosivo lanciato contro il nostro futuro”. Con questa frase, nel 1986 anche la Cisl metteva in guardia contro i rischi dell’amianto: rischi gravissimi per la salute. Malattie e morte: sono queste le conseguenze, che possono manifestarsi in un arco temporale lunghissimo. Fino a 30 anni.