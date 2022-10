Unione Naz. Consumatori su Opec+ e taglio produzione petrolio

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 5-10-22

Petrolio: Opec+ taglia produzione

Unc: ora tutti inguaiati!

L’Opec+ taglia la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre.

“Ora, per via di questa decisione assurda e insensata, siamo tutti nei guai! I Paesi Opec+ continuano a prendere decisioni senza tener in alcun conto che un rialzo dei prezzi energetici contribuirà a far galoppare i prezzi, a far contrarre la domanda, con pesanti effetti sulla crescita mondiale, aumentando il rischio di fare entrare tutti in recessione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Probabilmente non sarebbe cambiato nulla, ma dobbiamo registrare l’assenza di una qualunque pressione politica da parte dell’Ue nei confronti dei Paesi Opec+. Se tutti avessero fatto come Biden, magari il taglio sarebbe stato meno consistente” conclude Dona.