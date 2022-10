(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://easy-n.musvc2.net/e/r?q=PC%3dAGPDL_Ewqs_P7_Ftpv_P9_Ewqs_OBOZSXU.8077EFL.1H0_Novm_X49_Ewqs_OBFG9.7GIK_Novm_X4_Knyn_V3B8A_Ewqs_P0C_LMTDQK9_Ftpv_PYK_Novm_Y2II_Novm_XT88_Novm_Y2GMUM71-_Novm_Y2LCPIOKU_Ftpv_PY-T_Novm_XTQ_Ewqs_P0DO_Ewqs_Ob-_Ftpv_Q76aXY9..AX_Knyn_UST_Ftpv_Q7CL_Ftpv_PYEWO-c.4W75N_Novm_XT9O_Novm_XTQ_Ewqs_P0DO_Ewqs_ObSC_Ewqs_P0FT7y4xGNHOkijp%26z%3dWUYOc%262%3dFHOJ6O.J3M%266O%3dScOZOb%269%3dWUZ%26A%3dWPTUYT%26H%3dNdTZSXS%26M%3d-NbUUWfSVUX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

COMUNICATO STAMPA

LE PIÙ ESCLUSIVE VILLE DI LUSSO IN TOSCANA

[] PER UN SOGGIORNO IMMERSI NELLA NATURA

Con vaste distese verdi e montagne svettanti, il variegato paesaggio di questa spettacolare regione è modellato dai suoi vigneti, uliveti e file di cipressi

Torre a Cona Wine Estate

L’Italia è una delle mete per le vacanze più desiderata, grazie al suo clima mite, l’eleganza senza tempo e i paesaggi incantevoli. Soggiornare poi in una villa di lusso e godersi la totale privacy è la soluzione migliore e il punto di partenza per vivere il soggiorno in pieno comfort e andare alla scoperta delle bellezze territorio. I Local Experts di [Condè Nast Johansens](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3dBZETH%26E%3d0YH%26G%3d0TBaBX%26z%3dTGXH3l4jYAW%266%3dA3L1L_1sds_B3_3tbr_C9_1sds_A88P6.BzAjF48wK.nHv_JbvY_Tq%267%3dvM4OlT.y83%26A4%3dXITETH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) hanno selezionato le migliori 4 ville di lusso in [Toscana](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3dKdNTQ%26I%3dIYQ%26K%3dITKeKX%269%3dXPXQcJW%26E%3dEBL0P_0smw_K3_Bxkr_LC_0smw_J8GTE.B9EsFCB6K.wL5_Jkzh_TzBCJ9Mw_Jkzh_TzFB36V_0smw_J8z3u8sI7JyKu7-DRA5uKG_Jkzh_Tz%26A%3d5MCSuT.8BB%26AC%3dbRTNXQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), da cui farsi ispirare…

Fughe speciali richiedono una sistemazione speciale. Le ville italiane della collezione Condé Nast Johansens, dotate di tutti i comfort e di un servizio a cinque stelle, celebrano tutto ciò che è la quintessenza dell’Italia, dalle opportunità di gustare una cucina appetitosa all’autentica ospitalità in uno dei luoghi più magici d’Europa. Che tu sia sdraiato su una spiaggia di sabbia bianca o affacciato da un ristorante in un albergo a 5 stelle lungo la Costiera Amalfitana, il paesaggio italiano è uno spettacolo da vedere. E l’iconico paesaggio toscano non fa eccezione…

[Monsignor della Casa Country Resort & Spa](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dOXSUU%26C%3dNZU%26E%3dNUOYPY%26C%3dRUYUWOX%26I%3d9GMD_Invn_Tx_Kotm_U4_Invn_S3TUWOZ.3DxB0JC.6CD_Etqq_O9d_Invn_Tx_Kotm_U4dBFIE66yK6_Kotm_USSW7y_Invn_SRUX56LHI65I0E8_Frps_P7qHG4xGy_Invn_SRUXs2LCIG_Kotm_USSWfyJG807xE40_Etqq_OXPa6L_Frps_PVOc0Fz4H61_Kotm_USSWBB_Invn_SRUXK58_Frps_PVOcJ6ER_Frps_PVOc66xKH_Invn_SRUXF3_Kotm_USSWwIJz4B4y2xP._Etqq_OXPaeHA6_Etqq_OXPaGH_Frps_PVOcH92_Kotm_USSWEyI48GK_Etqq_OXPa4H07_Etqq_OXPazHIIF8_Frps_PVOc7E_Etqq_OXPaGA3_Invn_SRUXI207FA_Kotm_USSW4B5_Etqq_OXPaO_Kotm_U1XWc_Frps_PVOcy4E8G_Invn_SRUXF3_Kotm_USSW6CLAMFPFB26_Etqq_O6_Frps_PVOcH92_Kotm_USSW8GKxM3_Invn_SRUX0F_Kotm_USSW4GKBNB56G5._Invn_SRUXb9M6FH06_Invn_SRUXK58_Frps_PVOcHIx77K6HB29_Kotm_USSWACK2E_Frps_PVOcGKxR_Frps_PVOc7J_Etqq_OXPaxG_Frps_PVOcCGGBCE_Etqq_O6_Frps_PVOcrFF6yEx_Kotm_USSW40JB_Kotm_USSWIFFIB26F_Kotm_USSWO7C94_Frps_PVOcy4zHADB7yK6HB._Invn_SRUXuBL12A4_Frps_PVOcp6FHFK_Etqq_OXPaZ4GK2E42997_Invn_SRUX9xL_Frps_PVOcG0K_Kotm_USSWO7C94G_Invn_SRUX0A_Kotm_USSWMCKxE_Frps_P4_Etqq_OXPaxE0_Invn_SRUXN6M6_Invn_SRUXMxKM0A0_Frps_PVOcyD2G7K68G._Invn_SRUXu5K36_Etqq_OXPa54J6_Etqq_OXPaGA30E_Kotm_USSWHKE_Etqq_OXPaCK7MxM3_Invn_SRUXGBH0J_Etqq_OXPaxG2_Invn_SRUXDBLH_Invn_SRUX9xO3_Invn_SRUX9H03_Invn_Sz_Kotm_USSW4F4582_Invn_SRUX42B00A0G_Invn_SRUXN6M6_Invn_SRUXCxK56_Etqq_OXPaJBB5BPG_Invn_SRUXFI8FCBH90A0_Frps_PVOcH92_Kotm_USSWEIJ5_Kotm_USSW0F62G_Frps_PVOc02JGG._Invn_SRUXw6E02_Etqq_OXPa4N3JGL_Frps_PVOc3E7HM_Invn_SRUXK58_Frps_PVOcyD2G7K68G_Invn_SRUXuBL12A4_Frps_PVOcp6FHFK_Etqq_OXPaZ4GK2E42997_Invn_SRUX9xL_Frps_PVOcHF_Etqq_OXPaB946E_Kotm_USSWBB49N20A0_Frps_PVOcG6I8B_Invn_SRUXI2LH2HKyEGL_Frps_P4_Etqq_OXPaGA3_Invn_SRUXST-ACC2_Kotm_USSWjCC3_Kotm_USSWf0Ly_Kotm_U1_Invn_SRUX2A7_Frps_PVOca2FM3C34076_Kotm_USSWd2M2GHLE8_Frps_PVOcn2ED_Frps_PVOc(DI6OyK2_Kotm_USSW6663_Kotm_USSWL3IIB16F_Kotm_USSW6yE_Etqq_OXPaxEGF_Etqq_OXPay8_Frps_PVOcyIE4B827)._Frps_PVOceIB63I68G_Invn_SRUX4xG_Frps_PVOcz6_Etqq_OXPa1800I8F61_Kotm_USSWMC_Invn_SRUXK58_Frps_PVOcJ09Ey_Invn_SRhP_Invn_SRaX_Invn_SRbWJ_Etqq_OXPa3KCEG_Kotm_USSW7CFE_Kotm_USSW4B5_Etqq_OXPax720GBCExE_Frps_PVOcF6DN3JGL_Frps_PVOc12A_Kotm_USSW53_Invn_SRUXFE0yE6L35_Etqq_OXPaOW-U.j3_Kotm_USSWRCL_Etqq_OXcS_Etqq_OXVa_Etqq_OXWZE8_Frps_PVOcGK6E0_Invn_SRUX52E732KyK6G5_Invn_SRUX32MK62G_Frps_PVOcy_Invn_SRUX9BM3C_Etqq_OXPaFMyP_Etqq_OXPaxG2_Invn_SRUX2_Etqq_OXPaIB0Cx_Kotm_U1_Invn_SRUXuBL12A4_Frps_PVOcp6FHFK_Etqq_OXPaZ4GK2E42997_Invn_SRUX4BN05_Etqq_OXPay8_Frps_PVOcH92_Kotm_USSWI3I381K_Etqq_OXPaCEy42.%267%3dALFO1S.A8H%260F%3dXXSQTW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il Monsignor della Casa Country Resort & Spa si trova a 30 minuti da Firenze. È immerso nella campagna toscana e il fascino è evidente a prima vista. Le ville di Monsignor della Casa Country Resort & Spa sono perfette per famiglie o amici che cercano il lusso con un po’ più di indipendenza. Sono esclusive e lussuose, con giardini e verande private; quattro sono dotate di piscine private.

Le esperienze da fare alla scoperta del territorio includono tour del tartufo, escursioni a piedi e in bicicletta, oppure ci si può semplicemente godere un po’ di tennis e nuoto. Ma non dimentichiamo le terme. Ubicata in un antico casale in pietra, la Spa del Monsignor della Casa propone trattamenti viso e corpo utilizzando i migliori ingredienti locali. Inoltre gli ingredienti utilizzati dal ristorante del resort sono prodotti dell’orto utilizzati in piatti deliziosi insieme al pregiato vino locale. Una splendida piscina illuminata al Monsignor della Casa Country Resort and Spa.

[Borgo Pignano](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dGbQUM%26G%3dLZM%26I%3dLUGcNY%265%3dVSYMaMX%26A%3dCEM6N_Ctiu_N4_8vns_HA_Ctiu_M9CRH.C5CvG909L.sJ8_Kgxk_Uv0FK5Kz_Kgxk_UvDE42T_Ctiu_M9v4q6vG0KuIx8-0PD6qIJ_Kgxk_Uv70KwJ-ABwIvG5_Mlvf_W1%267%3d3PDOsW.980%26DD%3dXPWOTO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Borgo Pignano è una fuga rurale di proprietà privata con un’etica incentrata sulla sostenibilità. L’attenzione ai dettagli è particolarmente impressionante qui e l’ospitalità personalizzata è calorosa. Per tutto il tempo, le vedute del verde paesaggio toscano si estendono a perdita d’occhio. La tenuta ospita diverse ville: Villa La Fonte; Villa La Lavandaia; Villa Casa Del Lago; e Villa La Casa degli Artisti. Ognuna di dimensioni variabili da una a cinque camere da letto e tutte beneficiano del tranquillo parco alberato e perfettamente curato. Prenota una di queste ville di lusso idilliache e completamente attrezzate e visitala con la famiglia, gli amici o in coppia per una vacanza rilassante.

[Torre A Cona Wine Estate](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3dOZ7ZU%26E%3d2eU%26G%3d2ZOa4d%26C%3dT9dUY3c%26I%3dAuRDL_syqs_49_FtTx_P9_syqs_3DKPx.HCAbLG8oQ.1Hn_PovQ_Z48vPCIf_PovQ_Z4Bu90R_syqs_3D49y4bEpP3GdC-HNtAyGz_PovQ_Z4MpPF8-b-ACGb-U7Gf-CGMbR3_KR1n_Ug%26B%3dANtT1U.oCH%26Bt%3dcXU5YW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il Torre A Cona Wine Estate è uno spettacolo da vedere circondato da uliveti e vigneti del Chianti che si estendono all’orizzonte. Sembra che le dolci colline panoramiche siano infinite. Torre A Cona comprende una villa del 18° secolo (più simile a un castello) e una collezione di casali tra cui la Casa Villa con otto camere da letto e sei bagni con giardino appartato. Più simile a una grande casa di campagna, è perfetto per famiglie e gruppi di amici in cerca di privacy in mezzo alla campagna italiana con vista mozzafiato sulla Valle dell’Arno e sulle montagne della Vallombrosa. Se l’intera villa può essere affittata, può anche essere divisa in quattro appartamenti con ingressi separati, cucine, bagni e spazio esterno.

[Toscana Resort Castelfalfi](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dFY9YL%26D%3d4dL%26F%3d4YFZ6c%264%3dSAcLX5b%260%3d0wQ5K_uxhr_68_7sVw_G8_uxhr_5CBOz.G40dK87qP.rGp_OfuS_Yu7xO4Hh_OfuS_YuAw81Q_uxhr_5Cu8p3dDrOtFfB-9Mv0pF2_OfuS_YuLrPr3q8-77vL7L-f88LhIu3oCx_JTze_Ti%26A%3d2MvSrT.qB9%26Av%3dbOT7XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Toscana Resort Castelfalfi si trova nel cuore della Toscana. Sede del più grande campo da golf della regione e di 2.700 acri di campagna, la tenuta è sbalorditiva. Sebbene il tradizionale soggiorno in hotel sia una delle opzioni, il resort offre anche sistemazioni in villa. Il Toscana Resort Castelfalfi dispone di sei ville in totale, tutte con vari comfort. Tre hanno le loro piscine private e la maggior parte ha enormi soffitti ad arco con grandi finestre che si affacciano sui lussureggianti prati verdi. Gli ospiti della villa godono dei servizi che il Toscana Resort Castelfalfi ha da offrire tra cui sette ristoranti, il Golf Club a 27 buche e il Castelfalfi Adventure Park. La spesa può essere consegnata alla porta d’ingresso della villa e le richieste aggiuntive possono essere organizzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se stai ancora valutando tra un soggiorno in hotel e in una villa, Toscana Resort Castelfalfi potrebbe essere il posto perfetto.

Condé Nast Johansens

Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la principale guida di riferimento per chi viaggia. Con 39 anni di esperienza nell’ispezione e nella consulenza di strutture in tutto il mondo, il team di Condé Nast Johansens di Local Experts dedicati, ispeziona ogni proprietà anno dopo anno. Se consigliano una struttura, ci si può fidare sul fatto che si vivrà un’esperienza eccezionale. Con un pubblico di circa 3.8 milioni di lettori, la distribuzione delle Guide è di 16.500 copie in tutto il mondo.