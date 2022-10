(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 GOVERNO, D’UVA: NUOVA AULA? SENZA LA PRIMA E L’ULTIMA FILA, E NON CI SARA’ PIU’ L’EMICICLO ILLUMINATO DALLE LAMPADINE ROSSE

Come sarà la nuova aula della Camera dei Deputati? “Abbiamo tolto 82 sedie mobili della parte alta. Nella penultima fila, che diventerà l’ultima, non si potrà votare, e lo stesso varrà per la prima. Insomma, tecnicamente, durante le votazioni, ci dobbiamo aspettare che nell’aula la prima e l’ultima fila saranno vuote”. A rispondere è il questore di Montecitorio, e deputato uscente di Impegno Civico, Francesco D’Uva, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Quali altre modifiche si troveranno davanti i neo eletti parlamentari? “Il tabellone dove si vedevano le votazioni era illuminato da lampadine del 1991 che cominciavano a dare problemi”. Cosa è stato fatto a riguardo? “Abbiamo messo uno schermo al led, che va sempre a simulare l’emiciclo per come lo si vedeva con le lampadine, ma in altre fasi della votazione sul ledwall si potrà vedere, ad esempio, l’intervento del parlamentare di turno”. Lei ha seguito il suo amico Luigi Di Maio nella scissione dai 5S. Come sta vivendo questo momento il ministro degli Esteri uscente che, pare, si sia anche lasciato con la sua fidanzata? “Assolutamente no, sta bene e non è vero che si è lasciato con la sua compagna”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

