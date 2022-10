8 ottobre LIMINAL SPACE musica-danza-video-elettronica in Sala Casella in collaborazione con università americane, Tor Vergata, Conservatorio Santa Cecilia | 9 ottobre Un organo per Roma con Pino Insegno, Carnini e De Vivo per omaggio a Schumann

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Gentili colleghi,]

Sabato 8 ottobre in Sala Casella Liminal Space concerto multimediale nato dalla collaborazione con Università Tor Vergata, l’Università della California-Irvine, California-Berkeley, Temple University-Filadelfia e Conservatorio Santa Cecilia. 16 prime esecuzioni in cui confluiscono nuova musica, video d’arte, danza ed elettronica. Tre gli interpreti sul palco, Dan Flanagan (violino), Francesco Prode (pianoforte) e Adam Vidiksis (percussioni).

Domenica 9 ci si sposta al Conservatorio di Musica Santa Cecilia per un nuovo concerto del Festival un Organo per Roma, dedicato a Robert Schumann con Pino Insegno voce narrante, Giorgio Carnini all’organo, ideazione e testo di Vincenzo De Vivo.

COMUNICATO STAMPA

Spazio Liminale Liminal Space

L’8 ottobre concerto multimediale alla Sala Casella della Filarmonica Romana con la musica e le video installazioni

in prima assoluta di sedici artisti internazionali grazie alla collaborazione con l’Università Tor Vergata, tre università americane

e il Conservatorio Santa Cecilia.

Il Festival Un Organo per Roma con un concerto dedicato a Robert Schumann il 9 ottobre al Conservatorio Santa Cecilia

con la voce narrante di Pino Insegno

Sabato 8 ottobre l’Accademia Filarmonica Romana ospita il concerto multimediale Spazio Liminale (Liminal Space). La Sala Casella (via Flaminia 118, ore 19.30) si anima di musica e video installazioni grazie a un progetto internazionale che la vede accanto all’Università degli Studi Tor Vergata, le tre università americane California – Irvine, California – Berkeley e Temple University – Filadelfia, e il Conservatorio di Musica Santa Cecilia.

Sul palco tre musicisti apprezzati interpreti del repertorio della musica d’oggi – Dan Flanagan violino, Francesco Prode pianoforte, Adam Vidiksis percussioni – che eseguono prime assolute di sedici compositori di diverse generazioni, nazionalità e percorsi artistici, avvalendosi dell’apporto dell’elettronica e di video d’artista, a cura di John Crawford(video artist director), Riccardo Santoboni (live electronics), Giovanni Costantini (regia del suono) con la collaborazione della coreografa Lisa Naugle per I movimenti coreografici dei video.

Ad accomunare questi lavori, è l’essere stati prodotti tutti durante la pandemia, evento che ha messo in crisi ogni scala di valori. I compositori e video-artisti esprimono il proprio modo di affrontare la realtà durante la pandemia, rendono partecipi il pubblico di nuove o differenti consapevolezze e prospettive e mostrano la personale resilienza, attraverso il linguaggio dei suoni, della danza, del video.

“In antropologia – spiega Riccardo Santoboni, fra i compositori in programma e fra i curatori del progetto –, la ‘liminalità’ è la qualità dell’ambiguità o del disorientamento che si verifica nella fase intermedia di un rito di passaggio, quando i partecipanti non mantengono più il loro status pre-rituale, ma non hanno ancora iniziato la transizione allo status che avranno quando il rito è completato. Di solito la liminalità è il momento più creativo: infatti i partecipanti tendono ad adattarsi alla nuova situazione attraverso la resilienza”.

Da questa condizione, dunque, nascono le sedici nuove composizioni, fra cui ricordiamo quelle degli italiani Giovanni Costantini, Maurizio Gabrieli, Davide Remigio, affiancate a quelle dell’inglese Malcolm Dedman, la coreana Chan Ji Kim, la russa Rushaniya Nizamutdinova e molti altri.

Il secondo appuntamento della settimana sarà con la settima edizione del Festival Un Organo per Roma in collaborazione con la Camerata Italica. Domenica 9 ottobre (ore 18,30 ingresso libero) la Sala Accademica del Conservatorio di Musica Santa Cecilia (via dei Greci 18) ospita il quinto concerto in programma, “Schumann, l’organo per la gioventù”, un viaggio musicale e letterario con Pino Insegno, voce recitante, attraverso l’Album per la gioventù e lelettere dal manicomio che Schumann scrisse alla moglie Clara prima di morire. Ideazione e testo di Vincenzo De Vivo. All’organo e al pianoforte Giorgio Carnini. “L’Album per la gioventù – racconta Vincenzo De Vivo – viene evocato da Schumann nella sua prima lettera a Clara dal manicomio di Endenich. È associato al pensiero delle sue figlie più grandi, che fanno progressi al pianoforte attraverso lo studio di Beethoven e di Mozart e la pratica delle composizioni paterne: quella raccolta di pezzi brevi, che doveva avere valore didattico e morale per le nuove generazioni, sembra divenire un “lessico famigliare” che unisce un padre lontano ai suoi figli. Le lettere di quel carteggio irregolare ma continuo, che tenta di superare l’abisso che divide Robert e Clara, non soltanto per la distanza che separa Düsseldorf da Endenich, sono tutto quello che ci resta del dialogo tra i coniugi tra il settembre 1854 e il maggio 1855”. Poi il silenzio, fino 29 luglio 1856, data della scomparsa di Robert.

Biglietti: posto unico Sala Casella 11 euro. Prezzo comprensivo di prevendita. Ingresso libero per il Festival Un Organo per Roma.

SALA CASELLA

sabato 8 ottobre | ore 19.30NELLO SPAZIO LIMINALEConcerto multimediale Dan Flanagan violino

Francesco Prode pianoforte

Adam Vidiksis percussioni

Shahla Nikfal qanun

Bahram Sadeghian Daf

John Crawford live video

Riccardo Santoboni live electronics

Federico Scalas regia del suono

Lisa Naugle coreografie

John Crawford video artist directorcomposizioni originali di Costantini, Dedman, Delgado, Gabrieli, Howe, Ji Kim, Klein, Lough, Marcel, Newman, Nikfal, Nizamutdinova, Remigio, Santoboni, Vidiksis, Zhang

In collaborazione con

University of California – Irvine, Università di Tor Vergata, University of California – Berkeley, Temple University – Filadelfia, Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”

CONSERVATORIO DI MUSICA SANTA CECILIA, SALA ACCADEMICA

domenica 9 ottobre | ore 18.30

UN ORGANO PER ROMA

Robert Schumann “L’organo per la gioventù”

Giorgio Carnini organo e pianoforte

Pino Insegno voce recitante

testo diVincenzo De Vivo

Robert Schumann

brani da Clavierstücke für die Jugend (Album per la gioventù) op. 68 (1848)

in collaborazione con Associazione Camerata Italica, Conservatorio di Musica Santa Cecilia,

Associazione Nuova Consonanza