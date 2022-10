(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 MINISTERO DELLA DIFESA

Sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania PUCCIARELLI incontra il Segretario del Ministro della Difesa per la produzione del Pakistan – Lt. Gen. (retd) Humayun Aziz

Visita delegazione Pakistana ambito 14°Joint Commitee Meeting on Defence System.

Roma, 03 ottobre 2022

Questa mattina presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate in Roma il Senatore PUCCIARELLI ha incontrato, su delega del Ministro della Difesa Lorenzo GUERINI, il Segretario del Ministero della Difesa per la produzione Pakistano Lt.Gen Humayun Aziz, in visita a Roma per la partecipazione al 14* Joint Committee Meeting on Defence Systems tra Pakistan e Italia.

La politica degli armamenti e del procurement del Pakistan è gestita interamente dalla leadership militare, con il Ministero della Difesa della Produzione (MoDP) che controlla l’industria nazionale della Difesa e riceve, insieme ai fornitori esterni attraverso le singole forze armate, le attività di procurement.

Tra i temi trattati ambito incontro è stato fatto un punto di situazione sull’avanzato livello di cooperazione raggiunto tra le due nazioni nel settore industriale e dei materiali per la Difesa, risultato raggiunto anche grazie al dialogo strutturato tra i rispettivi staff instaurato con il citata Comitato Bilaterale tra la Difesa italiana (rappresentata dal Direttore Nazionale Armamenti e Segretario Generale della Difesa – DNA/SGD) e quella pakistana, rappresentata dal Secretary MoDP.

Il Sottosegretario Pucciarelli, che ha aperto l’incontro rinnovando la vicinanza e il sostegno dell’Italia al popolo pakistano colpito dalle recenti alluvioni, ha tenuto ad esprimere “grande soddisfazione per gli eccellenti rapporti di collaborazione nel campo dei materiali per la Difesa, che costituiscono un prezioso valore aggiunto nel consolidamento dei già ottimi rapporti bilaterali tra i rispettivi comparti.” In tal senso – ha proseguito Pucciarelli – assicuro la disponibilità nazionale a valutare, in particolare, ulteriori programmi di cessione di materiale non più in uso da parte della Difesa italiana”.

Il Segretario Humayun Aziz ha ringraziato l’Italia esprimendosi con parole di elogio per la postura aperta e costruttiva con cui l’Italia porta avanti questo rapporto bilaterale, peraltro confermata anche nell’incontro odierno, sottolineando come “l’Italia dimostra di essere un partner industriale strategico e affidabile, con molte realtà della propria industria nazionale della Difesa già coinvolte in progetti fondamentali per la nostra crescita militare e per migliorare le nostre capacità produttive.”

Al riguardo il Segretario Humayun ha espresso una interessante apertura affinché la cooperazione bilaterale tra il Pakistan e un partner considerato di grande affidabilità come l’Italia, possa evolvere ulteriormente anche nell’ottica di favorire la penetrazione nel mercato globale di settore, a partire dal contesto regionale in cui il Pakistan è ben inserito.

Nel concludere il Sottosegretariato Pucciarelli ha ringraziato per le parole di apprezzamento e stima espresse nei confronti della nostra Difesa e dell’Italia con “l’auspicio che gli eccellenti rapporti bilaterali possano continuare a tradursi in ulteriori concrete possibilità di cooperazione in ogni settore, con soluzioni sempre più all’avanguardia nel campo della Difesa”.

