(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 MELONI, TITOLARE CASEIFICIO: A COLDIRETTI HA ASSAGGIATO MIA MOZZARELLA, SE GIORGIA FOSSE FORMAGGIO SAREBBE UNA BUFALA CAMPANA DOC

Mimmo La Vecchia, del caseificio Il Casolare Alvignano, nella recente manifestazione della Coldiretti a Milano, è stato ritratto in uno scatto finito su molti giornali mentre offriva della mozzarella alla futura premier Giorgia Meloni. Com’è nata quell’immagine? “E stato molto bello, la Meloniè stata contenta di scoprire come si fanno le mozzarelle. E per me è stato un piacere offrirgliela”, ha spiegato La Vecchia a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Che tipo di mozzarella le ha offerto? “Una bufala campana doc appena fatta, le ho fatto vedere come nasceva la treccia e le ho fatto assaggiare un bocconcino, per farle vedere come nasce un prodotto di questo tipo”. Come l’ha mangiata? “Queste cose si mangiano così, a mani nude, senza troppi fronzoli. Ed è rimasta molto soddisfatta”. Facciamo un gioco: se Meloni fosse un formaggio, quale potrebbe essere? “Sicuramente la mozzarella di bufala campana”, ha ‘sentenziato’ l’imprenditore caseario.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

