Casa Smeraldo: apre presso la sede Hera uno sportello dedicato alle nuove modalità di raccolta differenziata in arrivo in città

i modenesi hanno un nuovo punto di riferimento per ritirare i kit per la separazione domestica e il conferimento dei rifiuti, per avere informazioni sulle corrette modalità di svolgimento della differenziata e per ricevere risposta a tutti i dubbi e le domande su questa importante novità.

Si tratta della Casa Smeraldo, che è aperta in via Razzaboni 80 da lunedì a sabato dalle 9 alle 18, e sarà a disposizione dei cittadini fino a luglio 2023

Si tratta di uno spazio interamente dedicato alla riorganizzazione dei servizi ambientali, un ambiente polifunzionale all’interno del quale sono presenti operatori dedicati e numerosi servizi, che rimarrà a disposizione dei modenesi fino a luglio 2023, così da fornire consigli e supporto per guidare l’intera città verso le nuove modalità di raccolta differenziata.

In tutto il comune di Modena, infatti, sono previsti cambiamenti lenti e graduali che – da qui alla prossima estate – di volta in volta investiranno i vari quartieri: al momento sono già in corso attività nelle Zone Artigianali e Industriali (ZAI), nelle Frazioni e nelle aree a bassa densità abitativa (il forese). Solo al termine di questa prima fase, a partire da metà ottobre e fino a fine anno, si passerà alla parte residenziale del quartiere 4. Con l’anno nuovo, da gennaio 2023, ci si sposterà nel centro storico per poi proseguire coi quartieri 3 e 2.

Un percorso lungo e lento, dunque, durante il quale la Casa Smeraldo rimarrà a disposizione dei cittadini di volta in volta interessati dalla riorganizzazione dei servizi.

