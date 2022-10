(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Comunicato stampa

01/10/2022

Fina a Imprudente: “Attendiamo dettagli del progetto definitivo dell’impianto irriguo, annunciato per settembre”

“Attendiamo i dettagli del progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto irriguo del Fucino. E’ preciso dovere dell’assessore Imprudente, che a valle di una riunione del giugno scorso con Arap, amministratori, sindaci e associazioni lo annunciò entro settembre, darne notizia”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, eletto al Senato.

Per Fina “la questione è troppo importante, e troppo grave è stata la sottrazione dei fondi necessari a questa infrastruttura da parte di questa Giunta e questa maggioranza regionale, perché si continui a ritenere di potere menare per il naso agricoltori, imprenditori, lavoratori e cittadini marsicani e abruzzesi. Imprudente chiarisca a che punto è l’iter”.