(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 MELONI: POLIDORI (FI), “GRAVI ATTACCHI DELLA JEBRAL”

“In questi anni, dentro le istituzioni e nella società civile, è stato fatto molto per rimuovere gli ostacoli alla parità di genere. C’è ancora molta strada da fare – e io continuerò a battermi per questo – ma è innegabile che molti soffitti di cristallo sono stati infranti in ogni ambito. Cito tre esempi recentissimi : l’astronauta Samantha Cristoforetti a capo della Stazione Spaziale Internazionale; Maria Sole Ferrieri Caputi, che domenica arbitrerà una partita di calcio in serie A; Silvana Sciarra designata Presidente della Corte Costituzionale, a tre anni di distanza dall’esperienza di Marta Cartabia. Tre esempi illustri di come donne di valore possono, anzi devono, avere accesso a ruoli apicali in ogni settore del vivere civile, proprio in forza dei loro meriti.Esse sono da esempio per le giovani generazioni. Insegnano che: DONNE SI PUÒ! Accanto a questi modelli virtuosi ci sono casi di donne che, purtroppo, utilizzano il loro ruolo pubblico per screditare, peraltro immotivatamente, altre donne, arrecando danno alle vittime prescelte e togliendo forza al percorso per l’effettiva parità, nonché a loro stesse. È il caso emblematico della giornalista Rula Jebreal, la stessa che sul palco di Sanremo fece un apprezzato monologo sulla violenza di genere, che a quanto pare fatica ad accettare le più elementari regole democratiche e non esita ad attaccare senza ragione e con motivazioni infamanti e vergognosamente gravi per una giornalista professionista, quella che con ogni probabilità sarà la prima donna Presidente del Consiglio in Italia, esponendosi a critiche – più che fondate – circa la sua stessa professionalità e deontologia. Dispiace molto perché queste donne ci riportano indietro. Queste donne sono nemiche della parità e della rivoluzione culturale di cui, invece, tutte insieme dovremmo farci promotrici a beneficio delle generazioni future.”

Lo ha dichiarato la Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, on. Catia Polidori.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/