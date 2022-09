(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 ELEZIONI, VEZZALI: HO PIANTO PER UN GIORNO E MEZZO DOPO SCONFITTA

“Dopo la sconfitta elettorale ho pianto per un giorno e mezzo, lo sport però mi ha insegnato che se dai tutto poi non hai rimpianti, e io in campagna elettorale ho messo tutta me stessa, si può perdere ma poi si può tornare a vincere. Io non demordo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Valentina Vezzali, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ho pianto un giorno e mezzo perché ci ho messo l’anima, in questo anno e mezzo ho fatto tanto”. E’ vero che potrebbe fare il ministro dello Sport nel governo Meloni? “Bisogna chiederlo a lei”, ha chiosato l’attuale sottosegretaria a Rai Radio1.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)