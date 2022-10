(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

[Commissione d’inchiesta: domande ai sostenitori della campagna elettorale](https://www.consiglio-bz.org/it/attualita/cs-consiglio-attuali.asp?art=Suedt669912)

Consiglio -La commissione d’inchiesta „WIRNEUSNOI“ vuole contattare sottoscrittori e sottoscrittrici dell’appello elettorale per il presidente della Provincia Kompatscher.

Riunita oggi sotto la guida di Helmuth Renzler, la commissione d’inchiesta “WirNeusNoi”, che si occupa del sostegno alla campagna elettorale del presidente della Provincia in occasione delle elezioni provinciali del 2018, ha discusso oggi approfonditamente le proprie modalità di lavoro, concordando di contattare presto e per iscritto i sottoscrittori e le sottoscrittrici dell’appello elettorale per Arno Kompatscher per chiedere loro di rispondere a una serie di domande: lo riferisce il vicepresidente Helmuth Renzler, che ha sostituito oggi il presidente Sandro Repetto, impossibilitato a presenziare per impedimenti dell’ultimo minuto. Ora sarà quindi stilata una serie di domande, sulla quale la commissione deciderà nel corso della prossima seduta, da convocare a breve e alla presenza del presidente Repetto.

“Le relative risposte permetteranno alla commissione di eseguire in maniera più obiettiva il proprio incarico“, spiega ancora Renzler, che aggiunge: “Ringrazio i componenti della commissione per la collaborazione costruttiva e auguro al primo firmatario della richiesta di costituzione di questa commissione, il collega Alessandro Urzì, successo nella sua futura attività parlamentare”.

(Autore: MC)

[Lista completa dei comunicati](https://www.consiglio-bz.org/it/attualita/cs-consiglio-attuali.asp)

Realizzazione: [Informatica Alto Adige SPA](http://www.siag.it)

[Rete Civica dell´Alto Adige](http://www.retecivica.bz.it/)