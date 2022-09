(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

RAMPELLI (VPC-FDI): “LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE È IL TETTO AL PREZZO DEL GAS IN EUROPA”

Necessario fondo di solidarietà europeo ed extraeuropeo che comprenda anche gli Stati Uniti d’America

“ Per affrontare il caro energia bisogna agire subito in sede europea per porre un freno alla speculazione in corso alla borsa di Amsterdam e imporre un tetto al prezzo del gas. Una linea tracciata mesi fa da Giorgia Meloni e che questa mattina ad Agorà ha trovato anche la sponda del direttore de ‘Il Sole 24 Ore’ Fabio Tamburini. Da mesi cittadini, imprese e nazioni sono vittime dei capricci di chi, nel bel mezzo della guerra, ha deciso di speculare in modo spregiudicato sul prezzo del gas.

Finora, sulle bollette, si è visto decisamente poco rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato da un esecutivo composto da tecnici. È necessario introdurre un fondo di solidarietà europeo, da estendere a tutti i Paesi occidentali – e quindi anche agli Stati Uniti – in modo tale da calmierare gli impatti del caro energia sulle economie occidentali. Bisogna ridurre il più possibile il margine di manovra di coloro che si stanno arricchendo in questa emergenza a scapito del futuro di interi settori produttivi e del benessere di intere nazioni. Né possiamo accettare che tra le nazioni che si stanno sobbarcando il costo delle sanzioni alla Russia alcune finiscano sul lastrico e altre di arricchiscano.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli ad Agorà.