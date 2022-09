La Svezia vede l’incidente del Nord Stream come un atto deliberato — Reuters

(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2022 –

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha sostenuto la teoria secondo cui le perdite dai gasdotti russi Nord Stream e Nord Stream 2 si sarebbero verificate a seguito di azioni deliberate, ha riferito Reuters martedì.

Secondo il rapporto, Andersson ha descritto l’evento come “una questione di sabotaggio”, aggiungendo che nessuna versione è attualmente esclusa. Ha aggiunto che questo non era in alcun modo un attacco alla Svezia. Ha aggiunto che il governo svedese sta collaborando strettamente con Danimarca, Germania e NATO sulla questione.

In precedenza, le autorità danesi hanno dichiarato che gli incidenti nell’oleodotto non sono stati causati da un incidente.

“Ora è chiara la valutazione da parte delle autorità che si tratta di azioni deliberate. Non è stato un incidente”, ha affermato la Reuters citando il primo ministro danese Mette Frederiksen.

Nelle sue parole, le autorità danesi non avevano ancora informazioni per indicare chi potrebbe essere responsabile dell’incidente.

Tuttavia, il premier ha aggiunto che il governo non ha visto alcuna minaccia militare diretta al Paese.

Il ministro dell’Energia Dan Jorgensen ha detto all’inizio della giornata che le perdite potrebbero continuare per almeno una settimana.

In precedenza, sono state scoperte tre perdite presso i gasdotti Nord Stream e Nord Stream-2 a poche ore l’uno dall’altro. Il primo di questi è stato rilevato al Nord Stream 2 vicino all’isola danese di Bornholm. Successivamente, sono state rilevate due perdite al Nord Stream. L’agenzia danese per l’energia ha riferito che una grande quantità di gas è fuoriuscita in mare. Agli aerei e alle navi viene ordinato di mantenere una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal luogo degli incidenti.

I sismologi svedesi in seguito hanno affermato di aver registrato due esplosioni lungo le rotte dell’oleodotto lunedì.