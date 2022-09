LEGA, CASTELLI: ATTAPIRATO E ARRABBIATO PER I RISULTATI, CRITICO SALVINI CHE COPIAFDI; BOSSI OUT CHE INGIUSTIZIA

(AGENPARL) – mar 27 settembre 2022 LEGA, CASTELLI: ATTAPIRATO E ARRABBIATO PER I RISULTATI, CRITICO SALVINI CHE COPIA FDI; BOSSI OUT CHE INGIUSTIZIA

I risultati della Lega? “Sono attapirato, triste e arrabbiato. Sono triste perché Bossi non è stato rieletto, una vera ingiustizia secondo me, è stato travolto dalla debacle”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro e storico esponente della Lega Roberto Castelli, che oggi è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Sono fortemente critico con la segreteria Salvini, la Lega attuale non ha nulla a che vedere con quella nostra, è un partito centralista con temi di destra. Quando uno copia l’originale, alla fine la gente vota l’originale. Diventi un doppione della Meloni che però è stata almeno coerente”. C’è già chi chiede un nuovo segretario al posto di Salvini. “Non credo che Salvini mollerà il pallino. Se lo facesse credo” che il sostituto “potrebbe essere uno dei tre governatori, Zaia, Fontana o Fedriga, tre persone degne. Non vedo però all’ordine del giorno una cosa del genere”. Che voto darebbe alla campagna elettorale? “Visti i risultati direi insufficiente, ma il risultato non è dipeso dalla campagna elettorale quanto il frutto delle numerose giravolte degli ultimi anni”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)