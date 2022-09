ELEZIONI, SINDACO FERRARA: “FELICE PER ELEZIONE BERGAMINI, LA VOCE DI UN AMMINISTRATORE A ROMA, DIALOGO CONTINUO”

(AGENPARL) – Roma, 26 settembre 2022 – “L’elezione di Davide Bergamini, capolista Lega nel collegio proporzionale per la Camera e sindaco di Vigarano Mainarda, sarà una nuova e positiva opportunità per i nostri territori, sia perché porterà a Roma la voce e l’esperienza di un amministratore locale, sia perché con Davide il dialogo e la collaborazione saranno continui e ci aiuterà ad attivare un confronto col nascente governo, innanzitutto sui temi di massima priorità a livello locale. Al centro, da subito, ci saranno: i problemi legati all’impennata dei costi energetici, i problemi dell’agricoltura – tra maltempo, crisi climatica, gelate, cimice asiatica -, il futuro del petrolchimico. Sono sicuro che Davide saprà essere un punto di riferimento per tutti, oltre ogni appartenenza politica, a disposizione dei cittadini e degli amministratori. Gli auguro buon lavoro e gli faccio le mie congratulazioni: questa elezione premia il buon lavoro portato avanti sul territorio, che continuerà con un impegno ancor più importante e con la responsabilità di rappresentare Ferrara, e non solo, in Parlamento. Da sindaco a sindaco sarò felice di collaborare con lui: la classe degli amministratori della Lega è uno straordinario patrimonio di competenze e impegno che conta 800 primi cittadini e circa 5mila amministratori locali”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sul neoeletto esponente Lega Davide Bergamini, nuovo deputato.