Gazprom interromperà le forniture tramite Nord Stream fino a quando il danno alla turbina non sarà riparato

(AGENPARL) – Roma, 02 settembre 2022 – Gazprom, nel corso dei lavori sull’ultima unità di pompaggio gas Nord Stream funzionante, ha scoperto danni, fino alla riparazione dei quali è costretta a interrompere completamente il pompaggio attraverso il gasdotto, ha affermato la holding in una nota.

Durante i lavori sull’unità di compressione del gas (GPA n. 24) della stazione di compressione di Portovaya, eseguiti insieme ai rappresentanti di Siemens, Gazprom ha scoperto una serie di perdite d’olio: ai connettori delle connessioni terminali delle linee dei cavi della velocità del rotore sensori, in corrispondenza del cavo staccabile di connessione della piastra di collegamento inclusa nella composizione del motore e nella zona della linea dei cavi nella morsettiera esterna del sistema di controllo automatico della GPU. “L’atto di rilevamento delle perdite di petrolio è stato firmato anche da rappresentanti di Siemens”, ha affermato Gazprom.

“Una lettera sui malfunzionamenti identificati dell’unità Trent 60 (n. 24) e sulla necessità di eliminarli è stata inviata al Presidente e CEO di Siemens Energy AG, Christian Bruch. Fino a quando non saranno eliminati i commenti sul funzionamento dell’apparecchiatura, il trasporto di gas al gasdotto Nord Stream è stato completamente interrotto”, ha affermato la holding russa.

“È stato ricevuto un avvertimento dal russo Rostekhnadzor che i malfunzionamenti e i danni rilevati non consentono di garantire il funzionamento sicuro e senza problemi del motore a turbina a gas. A questo proposito, è necessario adottare misure appropriate e sospendere l’ulteriore funzionamento del Trent 60 unità di compressione del gas in relazione alle gravi violazioni identificate”, ha sottolineato la società.

In precedenza, danni simili sono stati riscontrati sulle unità di compressione del gas con i motori n. 075, n. 076, n. 120, che hanno subito una revisione in fabbrica e si trovano ora in uno stato di fermo forzato.

“Secondo le informazioni di Siemens, la completa eliminazione delle perdite di olio su questi motori è possibile solo nelle condizioni di un’azienda di riparazioni specializzata”, ha affermato Gazprom.

Allo stesso tempo, il capo di Gazprom, Alexei Miller, ha affermato in precedenza che Siemens attualmente non ha praticamente alcuna opportunità di riparare regolarmente le unità per Nord Stream, semplicemente non ha un posto dove farlo. Gli oppositori occidentali hanno già emesso un numero così elevato di documenti sanzionatori che loro stessi si sono impigliati in essi e sono caduti nella loro stessa trappola sanzionatoria, ha osservato il capo di Gazprom.

Gazprom ha interrotto completamente le consegne tramite Nord Stream dalla notte del 31 agosto fino alla notte del 3 settembre. La sospensione era necessaria per la manutenzione dell’unica unità di pompaggio del gas rimasta in funzione, che Siemens deve eseguire ogni 1.000 ore, ha osservato Gazprom. Al termine dei lavori e in assenza di malfunzionamenti tecnici degli impianti, il trasporto del gas doveva essere riportato al livello di 33 milioni di metri cubi. m al giorno.

Dal 27 luglio, il gasdotto è stato utilizzato solo al 20% della sua capacità massima. Una situazione simile si è sviluppata a causa della violazione degli obblighi contrattuali da parte di Siemens e delle sanzioni occidentali. Una delle turbine, prodotta in Canada da Siemens Energy, è stata inviata a Montreal per la riparazione. A causa delle sanzioni di Ottawa contro Mosca, il produttore inizialmente rifiutò di restituire l’attrezzatura riparata alla Germania, ma dopo numerose richieste da parte della Repubblica federale di Germania, decise comunque di restituirla.

Tuttavia, ora questa turbina è bloccata in Germania, poiché Gazprom non ha il pacchetto completo di documenti che consentono il trasporto e la riparazione dei motori per Nord Stream. E il resto dei motori è stato disattivato in attesa di lavori di manutenzione da parte di specialisti Siemens.

Esporta gasdotto dalla Russia all’Europa “Nord Stream” con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi. m di gas scorre lungo il fondo del Mar Baltico da Vyborg in Russia a Greifswald in Germania. L’operatore è Nord Stream AG, in cui il 51% è di proprietà di una controllata Gazprom, il 15,5% ciascuno dalla tedesca Wintershall Dea e E.ON, un altro 9% ciascuno da NV Nederlandse Gasunie dai Paesi Bassi e Engie dalla Francia.

Le forniture di gas tramite Nord Stream nel 2021 sono state al livello dell’anno record storico 2020: 59,2 miliardi di metri cubi.