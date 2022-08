(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Elezioni, Magi (+Eu): “La lotta alla droga di Salvini? Un misero flop. Grandi democrazie legalizzano cannabis”

“Salvini vaneggia di combattere la droga casa per casa, strada per strada. La sua guerra? Con il progetto “Scuole sicure” il governo Conte ha stanziato 2,5 milioni di euro, impiegando oltre 26 mila agenti delle forze dell’ordine e setacciando scuola per scuola, classe per classe, zaino per zaino. Il risultato? Lo 0,004% della Cannabis sequestrata quell’anno.

La lotta alla droga per Salvini significa braccare i piccoli consumatori rovinandogli la vita, criminalizzandoli, alimentando lo stigma sociale. La destra, ancora una volta, dimostra di avere la presunzione di affrontare un tema complesso usando slogan. Ma i dati parlano chiaro: il suo modello da sempre fallisce miseramente, basta osservare i risultati prodotti dalla legge Fini-Giovanardi da cui il nostro Paese fa ancora fatica ad uscire”, lo dichiara il deputato Riccardo Magi, Presidente di Più Europa.

“È ora di ricordarlo: gli slogan “la droga è droga” o “c’è la droga che uccide prima e quella che uccide dopo” dimostrano il fallimento totale di questo approccio. L’unica prevenzione possibile si fa attraverso un’informazione puntuale e credibile.

L’Italia ha il diritto di essere un Paese moderno: i nostri modelli devono essere le grandi democrazie come USA e Canada, Paesi in cui legalizzando la cannabis è stato possibile intraprendere una vera lotta alla criminalità creando un nuovo mercato legale. Per noi la vera lotta continua ad essere questa”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali