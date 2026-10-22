AGRICOLTURA, CERRETO (FDI) IN 4 ANNI IL GOVERNO MELONI HA DATO OLTRE 17 MILIARDI PER IL SETTORE

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Dal 2022 il Governo Meloni ha destinato oltre 17 miliardi di euro ad agricoltura e pesca, riportando al centro il reddito degli agricoltori e la competitività delle imprese. Il primo governo repubblicano a raggiungere questo traguardo è anche quello che ha dato più risorse al settore. Nel 2025 l’Italia si è confermata prima economia dell’UE per valore aggiunto agricolo con 46,6 miliardi, mentre agricoltura, silvicoltura, pesca e industria alimentare hanno generato 89 miliardi. L’export agroalimentare ha raggiunto il record di 73 miliardi e il reddito degli agricoltori è cresciuto del 6,6%. Con il ministro Francesco Lollobrigida abbiamo portato a 4 miliardi la dotazione dei Contratti di filiera e destinato circa 3,2 miliardi al Parco Agrisolare per oltre 30mila impianti sui tetti, senza consumo di suolo agricolo. A questi interventi si aggiungono 1,2 miliardi per nuove tecnologie, 10 milioni per la ricerca sulle Tecniche di evoluzione assistita e un miliardo aggiuntivo per la PAC fino al 2034, insieme a pagamenti AGEA più efficienti e puntuali . La difesa dei produttori passa anche dal no al cibo sintetico, dalla nuova legge a tutela dell’agroalimentare, dalla cabina di regia interforze per i controlli e dall’introduzione del servizio civile agricolo. Restano centrali la reciprocità negli scambi contro la concorrenza sleale, il blocco degli aumenti delle accise sul gasolio agricolo e le risorse per fertilizzanti, energia e comparto ittico. È un impegno che prosegue per sostenere chi produce, aprire nuovi mercati e rafforzare la sovranità alimentare italiana”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.