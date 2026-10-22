GOVERNO. CALOVINI (FDI): DOPO 4 ANNI ITALIA PROTAGONISTA NEL MONDO CON ORGOGLIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "Dopo quattro anni di governo Meloni l'Italia è tornata protagonista a livello internazionale. Grazie a Giorgia Meloni, siamo attori principali nei più importanti consessi europei e mondali, siamo attivi nel determinare un quadro di pace in Medio Oriente, fondamentali per la stabilità del Mediterraneo e fieramente dalla parte di Kiev. A fianco al consolidamento dei legami storici con i nostri partner e alleati di vecchia data, abbiamo dato vita a nuove connessioni con l'Indo-Pacifico, penso per esempio al legame che abbiamo costruito con India e Giappone, e un nuovo rapporto più equilibrato con Pechino. Credibilità, orgoglio, coerenza, sono questi i pilastri portati avanti dal governo che hanno permesso alla nostra Nazione di giocare un ruolo di primo piano in tantissime situazioni. Mi riferisco a Gaza, dove l'Italia è il primo Paese occidentale per evacuazioni sanitarie, corridoi umanitari per gli studenti palestinesi e per l'operazione Food for Gaza. E come non menzionare il nostro ruolo in Africa: il Piano Mattei, formidabile intuizione di Giorgia Meloni, col coinvolgimento di 18 Nazioni, si è rivelato uno straordinario modello di cooperazione, con 76 progetti principali in corso, 4 miliardi di garanzie Sace mobilitate e più di un miliardo di euro deliberati dal Fondo Italiano per il Clima. Stiamo dando un sostegno concreto a molti Paesi africani che, attraverso accordi e investimenti sull'acqua, l'agricoltura, la tecnologia, l'energia, la cultura, e molto altro, stanno costruendosi passo dopo passo il proprio futuro. L'Italia è dunque tornata determinante nel mondo e, da pari a pari con tutti, con la propria visione e autorevolezza, sta portando avanti i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini con orgoglio e visione". Lo dice Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari Esteri alla Camera.
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