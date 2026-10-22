GOVERNO, ALMICI (FDI): MELONI SEGNA LA SVOLTA IN AGRICOLTURA, INVESTIMENTI RECORD, EXPORT A 74,5 MILIARDI E DIFESA DEL MADE IN ITALY

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “In questi quattro anni il Governo Meloni ha segnato un vero cambio di passo nelle politiche agricole italiane, riportando al centro dell’azione politica le imprese, la tutela delle nostre produzioni e la competitività del settore. Non parole, ma investimenti, risultati e una presenza più forte dell’Italia in Europa”. Lo dichiara Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Agricoltura della Camera. “I numeri parlano chiaro: quasi 17 miliardi di euro di investimenti pubblici per il settore, 74,5 miliardi di export agroalimentare, 46,6 miliardi di valore aggiunto agricolo, che collocano l’Italia al primo posto in Europa, e 89 miliardi di valore aggiunto dell’intero comparto agroalimentare. Abbiamo investito 3,2 miliardi nel Parco Agrisolare e 1,2 miliardi nell’innovazione, sostenendo la competitività delle nostre aziende. Con ColtivaItalia sono previsti ulteriori interventi per allevamenti, olivicoltura, filiere produttive e giovani agricoltori. Ma il cambio di passo riguarda anche la difesa del Made in Italy, delle nostre DOP e IGP, il contrasto alle frodi alimentari e alle agromafie. E in Europa abbiamo portato avanti una battaglia fondamentale: la reciprocità delle regole. Non possiamo imporre standard rigorosi ai nostri agricoltori e consentire una concorrenza sleale da parte di chi non rispetta le norme europee. Servono controlli severi e il blocco dei prodotti non conformi. Oggi la nuova sfida è affrontare l’aumento dei costi del gasolio agricolo, dell’energia e delle materie prime, che pesa direttamente sulla redditività delle aziende. Il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida sono già al lavoro per dare risposte concrete. Proprio oggi il Consiglio dei ministri esaminerà un nuovo decreto-legge con misure anche per il settore agricolo, a conferma dell’attenzione verso le difficoltà dei nostri produttori. Non basta raggiungere record di produzione ed esportazione se poi chi lavora la terra fatica a coprire i costi e a ottenere un giusto reddito. Continueremo a lavorare al fianco degli agricoltori, difendendo le nostre filiere e portando le loro esigenze nelle sedi istituzionali, in Italia e in Europa. Questo è il cambio di passo impresso dal Governo Meloni: risultati concreti, difesa delle nostre eccellenze e attenzione a chi ogni giorno lavora e produce ricchezza per l’Italia”, conclude Almici.
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