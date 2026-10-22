Autotrasporto, revocati i blocchi in Sicilia. Confagricoltura Ragusa ringrazia la Prefettura per l’ascolto e la disponibilità

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - In Sicilia la situazione dei blocchi dell’autotrasporto è sostanzialmente rientrata. Nella notte, al termine di un tavolo in Prefettura a Catania, è stata concordata la revoca dei presidi ancora attivi sulle strade e nei porti dell’Isola.
Confagricoltura Ragusa ringrazia la Prefettura di Ragusa, nella persona di S.E. il Prefetto, Dott.ssa Tania Giallongo, per la tempestività con cui ha ascoltato le ragioni degli imprenditori agricoli e per la disponibilità ad accogliere la richiesta dell’Organizzazione di scortare fino ai porti d’imbarco i camion carichi di merce deperibile. Fortunatamente non è stato necessario farvi ricorso.
“Adesso la priorità è recuperare i clienti che in questi giorni hanno dovuto rivolgersi altrove. Il caro gasolio, all’origine della protesta, pesa sull’autotrasporto come sull’agricoltura: le misure annunciate dal Governo dovranno dare risposte a entrambi i settori”, afferma Confagricoltura Ragusa.