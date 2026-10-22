La Commissione europea accoglie con favore gli impegni assunti da Coca-Cola, Nestlé e Danone per modificare le dichiarazioni sul riciclaggio presenti sulle bottiglie di plastica

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - A seguito di un dialogo con la Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), Coca-Cola , Nestlé e Danone si sono impegnate a modificare le indicazioni relative al riciclo presenti sulle loro bottiglie di plastica . Non appena avranno apportato le modifiche necessarie, i consumatori potranno contare su informazioni corrette e chiare sulle caratteristiche di riciclo delle bottiglie, in linea con i requisiti della normativa europea a tutela dei consumatori.
L’azione del CPC è stata condotta sotto la guida dell’Agenzia svedese per la tutela dei consumatori e dell’Autorità ungherese per la concorrenza .
Le aziende si sono impegnate a:
- Sostituire le diciture sulle etichette delle bottiglie, come “Sono una bottiglia realizzata al 100% con plastica riciclata”, con “Questa bottiglia è riciclata al 100%. Esclusi tappo ed etichetta”, per garantire informazioni chiare e corrette in merito alla riciclabilità e alla composizione;
- Sostituire le diciture sulle etichette delle bottiglie come “Riciclami di nuovo” con “Riciclami”, in modo che le aziende non diano ai consumatori la falsa impressione , quando li incoraggiano a riciclare la bottiglia, che la bottiglia sia già stata riciclata prima dell’acquisto e possa essere riciclata nuovamente in un’altra bottiglia;
- Assicurarsi che l’impressione generale dell’etichetta e del marketing non sia fuorviante riguardo ai benefici ambientali intrinseci delle bottiglie di plastica, ad esempio combinandoli con altre affermazioni o simboli ecologici; e
- Assicurarsi che le campagne di marketing digitale sui rispettivi siti web e canali social riflettano il contenuto di questi impegni .
Coca-Cola e Nestlé, i cui dialoghi si sono conclusi rispettivamente a giugno 2025 e febbraio 2026, hanno già attuato alcuni degli impegni entro i termini stabiliti, in particolare quelli relativi alle affermazioni sul riciclo pubblicizzate nelle campagne digitali.
Prossimi passi
Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori monitoreranno l’attuazione di questi impegni e potranno adottare misure coercitive qualora le imprese non li rispettino. Inoltre, la Commissione e la rete CPC potranno collaborare con le associazioni del settore dell’imbottigliamento per garantire parità di condizioni, in cui tutte le imprese operanti nel mercato unico rispettino le stesse regole.
Sfondo
Nel novembre 2023, l’ Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha lanciato un allarme contro le aziende imbottigliatrici che vendevano bottiglie di plastica nell’UE. Il dialogo con Coca-Cola Company, Nestlé Waters e Danone è stato coordinato dalla Commissione europea e dalle autorità della rete CPC, sotto la guida dell’Agenzia svedese per la tutela dei consumatori e dell’Autorità ungherese per la concorrenza .
A seguito di questi dialoghi, la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno valutato gli impegni proposti dalle aziende a livello UE/SEE e hanno constatato che le dichiarazioni migliorate delle aziende sono in linea con i requisiti del diritto comunitario in materia di tutela dei consumatori.
Il CPC è una rete di autorità nazionali responsabili dell’applicazione delle leggi dell’UE in materia di tutela dei consumatori. Sotto il coordinamento della Commissione europea, intraprendono azioni coordinate per contrastare le violazioni diffuse e transfrontaliere del diritto dei consumatori che si verificano nell’UE.
Tutte le aziende che vendono prodotti nell’UE devono rispettare la legislazione europea a tutela dei consumatori. In particolare, le pratiche commerciali degli operatori non devono indurre in errore i consumatori e devono essere conformi alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali , anche per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali.
La direttiva sul rafforzamento dei poteri dei consumatori per la transizione verde consolida le norme a tutela dei consumatori contro il greenwashing.
“Dobbiamo garantire che gli operatori commerciali che lavorano nell’UE siano trasparenti ed equi nelle loro pratiche di etichettatura. Questi impegni assunti da Coca-Cola, Nestlé e Danone dimostrano che il dialogo tra le aziende e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori porta a risultati che vanno a vantaggio dei consumatori, fornendo loro le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli”. Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia
I consumatori europei meritano informazioni accurate sulle pratiche ambientali di tutte le aziende che operano nel mercato unico. Accolgo con favore l’impegno assunto dalle tre aziende a rispettare le proprie responsabilità, garantendo che le dichiarazioni ambientali sui loro prodotti siano chiare, veritiere e conformi alle leggi europee a tutela dei consumatori. Questo risultato dimostra inoltre il valore del dialogo e dell’impegno tra le aziende e la Commissione europea.Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la Tutela dei consumatori