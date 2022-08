(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 ELEZIONI, APREA (FI): “BENE TAJANI CON IL BUONO SCUOLA ALLE PARITARIE E CONTRO L’AMPLIAMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO”

“Sono grata al Presidente Tajani per aver ribadito in queste ore, intervenendo al Convegno nazionale della FIDAE, la nostra scelta di campo in materia di istruzione: noi siamo da sempre, e ora ancora di più, a favore della sussidiarietà e quindi a favore della libertà di scelta educativa delle famiglie e del pluralismo nell’offerta formativa. È ora di affermare anche con i fatti che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e, per far sì che le famiglie possano scegliere liberamente il tipo di istruzione per i propri figli, occorre prevedere buoni scuola, come da tempo avviene con successo in Regione Lombardia. Per queste ragioni, come ha affermato il Presidente Tajani, consideriamo anacronistico e sicuramente sbagliato prevedere estensioni dell’obbligo scolastico addirittura dalla scuola dell’infanzia e fino al termine della scuola secondaria superiore, che oggi termina a diciannove anni. Continuare a parlare di obbligo in un’età che il PD definisce dei diritti è contraddittorio ed esprime il sottinteso statalismo autoritario che si cela ancora nella ideologia da comunismo Novecentesco del PD. Ecco perché alla sinistra statalista di Letta e Calenda noi contrapponiamo la libertà di scelta delle famiglie attraverso buoni scuola per la frequenza a scuole dell’infanzia paritarie che rappresentano ancora oggi una grande tradizione nel nostro Paese, oltre che proseguire con la generalizzazione dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia statali, senza mai però arrivare all’obbligo di frequenza a partire dai tre anni. È quello che già si verifica in Lombardia dove le famiglie, grazie al buono scuola regionale, hanno a disposizione un’ampia rete di offerte formative tra scuole dell’infanzia statali e paritarie di pari dignità. Allo stesso modo, più che prevedere l’estensione dell’obbligo scolastico nella scuola secondaria superiore, che porterebbe ad aumentare ulteriormente la dispersione scolastica e formativa già molto alta nel nostro Paese e azzererebbe l’Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni, noi rilanciamo percorsi secondari e superiori, distinti, ma di pari dignità educativa, culturale e professionale, come ci raccomanda l’Europa e come si è iniziato a fare sempre in Lombardia. Noi di Forza Italia siamo impegnati (e non da oggi) a realizzare anche in Italia un vero VET SYSTEM (Vocational Education and Training) per garantire attraverso le qualifiche e i diplomi professionali di 1, 2 e 3 livello, anche con i relativi percorsi in apprendistato formativo, figure professionali molto richieste dal mondo del lavoro che attualmente la scuola non prepara. In questo modo, si afferma un’alternanza formativa autentica tra mondo della scuola e delle imprese non solo nell’età evolutiva, ma in tutte le fasi della vita.” Lo dichiara, in una nota, la deputata e responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia, Valentina Aprea.

