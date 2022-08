(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 GLOBAL FRIENDSHIP AD AMSTERDAM, SANT’EGIDIO: “LA PACE È POSSIBILE E NOI LA VOGLIAMO COSTRUIRE”Nella seconda giornata del convegno internazionale dei Giovani per la Pace, i mille partecipanti, provenienti da 15 Paesi europei, tra cui l’Ucraina, hanno visitato la casa di Anna Frank per ricordare l’immane tragedia della Shoah e il secondo conflitto mondiale – Grande assemblea per la pace nel centro di Amsterdam

Un pellegrinaggio di pace nel cuore dell’Europa per dire un “no” convinto alla guerra e a chi dice che non è possibile costruire la pace. Nella seconda giornata di “A Global Friendship for a Global Peace”, i mille Giovani per la Pace (movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio), accorsi ad Amsterdam da 15 diversi paesi europei, hanno visitato la casa di Anna Frank e il Memoriale nazionale delle vittime dell’Olocausto, per ricordare l’orrore della Shoah e rinnovare il loro impegno a contrastare ogni forma di antisemitismo, razzismo e violenza.

Nel pomeriggio, durante una manifestazione nel centro di Amsterdam, è risuonato l’appello di Katia Sorokopud, infermiera 25enne di Kiev: “Non stancatevi di lavorare per la pace. Anche il male più grande, la guerra, si può vincere con un amore più grande. Durante i bombardamenti, sono rimasta accanto ai miei pazienti e, con la Comunità di Sant’Egidio, abbiamo continuato ad aiutare i poveri, perché la guerra colpisce sempre i più deboli”. Le hanno risposto i giovani che, in diversi paesi, portano il loro aiuto a chi fugge dalla guerra: “L’amicizia con i bambini nei campi profughi e nelle nostre città ci insegna che possiamo sognare un mondo di pace. Lo possiamo fare perché lo vogliamo fare. La pace è possibile e noi la vogliamo costruire”.

Tanti i momenti di incontro e confronto su diversi temi – migrazioni, povertà, ecologia – per dar voce alle speranze di pace delle giovani generazioni, per diffondere una cultura della solidarietà e dell’integrazione.

L’incontro si concluderà domani con una nuova assemblea plenaria con il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo.

Amsterdam, 27 agosto 2022

In allegato alcune foto dell’incontro ad Amsterdam

