(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 ELEZIONI, PETTARIN (MISTO): ANCHE IL VOTO DI PROTESTA SIA COERENTE

“In vista delle prossime elezioni sono preoccupato… molto preoccupato per il teatrino al quale stiamo assistendo, ma anche perchè temo che la percentuale di astenuti possa essere sensibilmente elevata. Il voto, il momento democratico per eccellenza, oltre a essere un diritto inviolabile protetto dalla Costituzione, è un dovere civico. E se si vuole dare un segnale, forte, alla nostra politica, questo non può essere il non voto. L’astensione equivale a sostenere il vincente. Bisogna andare a votare e, al limite, annullare il voto. Questa sarebbe una vera protesta, un voto di protesta coerente che evidenzi la distanza tra i cittadini e questa classe politica. Il voto, ripeto, è un dovere civico e uno strumento potentissimo che tutti dovremmo usare per esprimere la nostra opinione. Piuttosto di non andare a votare, si opti per un voto di protesta coerente”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.