Elezioni: Boccia a Salvini, ti è tornata la memoria? noi mai persa. Lega al Sud scomparirà per tante bugie

(AGENPARL) – Roma, 27 agosto 2022 – “Salvini dice che gli è tornata la memoria leggendo le critiche sui giornali? Mi fa piacere se serviamo anche a fargli tornare la memoria. Memoria che qui in Puglia è molto buona e sappiamo distinguere tra chi ha cambiato la Puglia, facendola diventare una delle Regioni più belle e ricercate, e chi, come Salvini e la destra, l’ha sistematicamente sacrificata insieme a tutto il sud per gli interessi della Lega in alcune parti del nord.

Proprio perché noi la memoria non la perdiamo mai, ci ricordiamo che esiste Salvini oltre che per le sue offese quotidiane al PD, anche perché è l’unico leader della storia della Repubblica italiana in grado di dimezzare i consensi in pochissimo tempo grazie a mojito, Papeete e altri illuminanti esempi di spessore politico, in Italia e all’estero. In Polonia penso siano nati suoi fan club. Per quanto riguarda le sue proposte riguardanti il sud basterebbe andare su un qualsiasi motore di ricerca per capire come Salvini non abbia la minima conoscenza nemmeno della sua geografia.

Potrebbe colmare il suo vuoto facendosi aiutare da qualche suo compagno di partito, ma preferisce fare da solo. Fosse per lui i soldi al sud non sarebbero mai arrivati e andrebbero spesi diversamente. Cioè al nord. Per noi no. E per queste ragioni, compreso il suo tentativo di cambiare il PNRR, la Lega al sud scomparirà anche per le tante bugie dette a scapito dei cittadini del mezzogiorno”.

Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del PD e capolista al Senato in Puglia.