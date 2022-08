(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Energia: Squeri, FI prima a sostenere importanza rigassificatori

“Ben prima che il prezzo del gas raggiungesse il livello attuale, Forza Italia aveva sostenuto con forza la necessità di mettere in campo un’alternativa alla dipendenza dalla Russia. Per primi abbiamo evidenziato, oltre all’importanza di aumentare l’estrazione del gas nazionale, la necessità di realizzare i rigassificatori per ampliare le possibilità di approvvigionamento. E sempre primi abbiamo chiesto di diversificare le fonti energetiche, puntando anche sulle biomasse”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. “In una fase in cui la produttività delle imprese e i livelli occupazionali rischiano di essere compromessi dalla crisi energetica, è necessario abbandonare i retaggi ideologici dell’ambientalismo militante e abbracciare una strategica complessiva, capace davvero di tutelare gli interessi del Paese”, conclude.

