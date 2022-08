(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Energia, Lega Pe: Pd ha votato contro nucleare e gas in Europa, sinistra contro l’Italia

Bruxelles, 26 ago – “Nessuna lezione da chi ha votato in Ue contro il nucleare e il gas. Mentre la Lega lavora per trovare soluzioni concrete e da attuare immediatamente da parte del Governo per contrastare l’emergenza energia e il caro bollette e dare risposte a imprese e cittadini in difficoltà, dal Pd e dalla coalizione del no, solo parole. Solo pochi mesi fa, a Strasburgo, il partito di Letta e i suoi alleati hanno votato contro l’Italia, dicendo no al nucleare pulito e al gas nella tassonomia. In tutta Europa i governi – di ogni colore politico – stanno puntando sul nucleare come rimedio a questa situazione non più tollerabile, che la Lega denuncia da mesi. Solo il Pd e la sinistra continuano a dire no, mettendo in pericolo la sicurezza energetica del Paese e dell’Ue”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega.