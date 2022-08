BRAGLIA (CEO AEQUILIBRIUM): LA SPECULAZIONE AL RIBASSO SUI TITOLI GOVERNATIVI EUROPEI E MONDIALI È E SARA’ IL TRADE DELL’ANNO

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Milano, 26 agosto 2022 – “La speculazione al ribasso sui titoli governativi europei e mondiali è e sarà il trade dell’anno” – a dirlo è Andrea Braglia CEO della Società di Consulenza Finanziaria Indipendente (Sfc) Aequilibrium, specializzata sugli investimenti alternative che ben prima dell’allarme lanciato dal Financial Times aveva posto l’attenzione sulla pericolosità della tempesta perfetta che si sta abbattendo sui mercati.

“La speculazione riguarda i BTP, ma non solo. Da sempre gran parte del debito pubblico italiano è in mano ai fondi esteri che possono decidere di fare il buono e il cattivo tempo. Quello che è certo – prosegue Braglia – è che quella che stiamo vivendo non è una fase contingente, ma un trend che dura da inizio anno trainato da un rialzo mai visto dei tassi di interesse (cosa che nel caso dell’Europa non si verificava da 7 anni). Dal momento in cui le banche centrali drenano liquidità, i bond governativi sono esposti a un grandissimo rischio quello dello short selling e della vendita al ribasso. In attesa dei momenti decisivi del simposio di Jackson Hole, all’interno del quale interverrà Powell confermando con ogni probabilità un ulteriore rialzo dei tassi ‘insolitamente alto”, è normale che i ribassisti prendano posizione short. Si tratta di una mossa speculativa momentanea in vista della riunione della FED e che si inserisce in un contesto di debolezza strutturale di tutti i bond governativi che dura da inizio anno e che è destinato a continuare” – conclude Braglia.

Ufficio Stampa Aequilibrium

Giulia Fabbri