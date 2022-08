1° comunicato stampa del 26 agosto 2022

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

[][][3 SETTEMBRE 2022. L’ARMA DEI CARABINIERI CELEBRA IL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL GENENERALE DI CORPO D’ARMATA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA.]

La celebre frase del Generale: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”, accompagna l’alveo delle iniziative promosse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, volte a commemorare il 40° anniversario della sua morte.

Il 3 settembre del 1982 il Generale Dalla Chiesa veniva ucciso in un agguato mafioso a Palermo, durante il quale persero la vita anche sua moglie Emanuela Setti Carraro e, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, l’agente di scorta Domenico Russo.