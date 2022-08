La Germania razionerà il gas per i timori di rivolte

(AGENPARL) – Roma, 25 agosto 2022 – Mentre nel paese si esprimono timori per future rivolte per il gas questo inverno, il governo tedesco ha annunciato una serie di nuove regole di razionamento dell’energia che entreranno in vigore da giovedì prossimo.

In quello che sembra essere l’ultimo tentativo di evitare la carenza di energia per questo inverno, il governo tedesco sta attuando restrizioni che limitano l’uso dell’energia nel paese.

Secondo un rapporto di Stern , i limiti su come riscaldare gli edifici pubblici e gli uffici entreranno in vigore il 1° settembre, con tali edifici ora legalmente limitati a non più di 19 gradi Celsius (~66 gradi Fahrenheit).

Inoltre, gli edifici pubblici non potranno più riscaldare i loro corridoi, anche se devono essere previste alcune eccezioni per gli ospedali, mentre l’acqua del rubinetto utilizzata per lavarsi le mani non potrà più essere riscaldata utilizzando una caldaia o un dispositivo di riscaldamento istantaneo.

Anche le clausole contrattuali che impongono ai proprietari di riscaldare i loro edifici a un certo livello per garantire il benessere dei loro inquilini sono state completamente sospese per sei mesi.

Ai negozi pubblici è vietato lasciare le porte aperte; diventerà illegale illuminare artificialmente i monumenti; le piscine all’aperto non potranno più essere riscaldate con gas o elettricità e tutte le insegne al neon devono essere spente entro le 22.

Tuttavia, come sottolineato dalla pubblicazione locale Bild , le persone in Germania probabilmente non apprezzeranno le nuove restrizioni energetiche considerando che il governo ha anche in programma di introdurre presto nuove regole di lockdown per il COVID-19 in un momento in cui la maggior parte degli altri paesi si è quasi completamente dimenticata del virus.

La pazienza dell’opinione pubblica per gli attuali governanti tedeschi è probabilmente messa alla prova anche dal prezzo del gas nel paese, con l’idrocarburo che ha già raggiunto un prezzo record giovedì nonostante l’inverno sia ancora lontano.

Nonostante ciò, i funzionari pubblici sembrano ancora essere irremovibili sul fatto che i restanti reattori nucleari del paese saranno spenti entro il prossimo gennaio per via dell’agenda verde.

E questo nonostante un economista premio Nobel abbia esortato i funzionari a essere “pragmatici” sulle centrali elettriche cercando di convincere i ministri dell’ambiente a cambiare idea sulla questione.

A peggiorare le cose, alcuni dirigenti hanno dichiarato che le nuove misure che obbligano i privati e le imprese a ridurre il consumo di energia sono effettivamente inapplicabili, con il direttore generale dell’Associazione tedesca delle città e dei comuni, Gerd Landsberg, che avrebbe affermato che le autorità locali non saranno in grado di verificare la conformità.

«Non saremo in grado di verificare se le porte sono sempre chiuse 24 ore su 24», ha affermato, concludendo che, nonostante le regole che impongono l’attuazione delle misure, alla fine dipenderà dal “buon senso” di coloro apparentemente obbligati a farlo.