(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni: Mandelli (FI), a demonizzazione sinistra rispondiamo con forza idee

“Le dichiarazioni di Mario Draghi a Rimini hanno sottratto alla sinistra quella narrazione che sta portando avanti da settimane, tutta basata sulla demonizzazione del governo di centrodestra. Una narrazione che è peraltro indice della totale assenza di programmi. In questa campagna elettorale c’è un dato evidente: da una parte si alzano polveroni, dall’altra si portano avanti programmi concreti che poggiano sulla forza di idee e proposte”. Così a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati. “La sinistra – ha proseguito – è al potere da 11 anni: cosa può promettere ancora? Noi abbiamo scritto un programma con un posizionamento chiaro, atlantista ed europeista, siamo con la Nato e contro l’invasione della Russia in Ucraina. Vogliamo abbassare le tasse, risolvere il nodo dell’immigrazione e restituire sicurezza alle nostre città, mettere in campo una seria politica energetica contro i ‘no’ ideologici a rigassificatori, termovalorizzatori e trivelle. Io sono candidato a Milano, una città che è diventata irriconoscibile, proprio come Roma”, ha concluso.