A Ovindoli, la cittadinanza onoraria per il Soccorso Alpino abruzzese e il 9° Reggimento Alpini

Ovindoli. Cittadinanza onoraria per il Corpo del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e per il 9° Reggimento Alpini della Brigata alpina Taurinense dell'Esercito Italiano.

A conferirla sarà l’amministrazione comunale di Ovindoli, a guida del sindaco Angelo Ciminelli: “Due fondamentali Enti che con estrema dedizione, competenza, lavoro e altruismo, instancabilmente, si dedicano a soccorrere le persone che in montagna ed in ambiente impervio si trovano in difficoltà”.

“La comunità di Ovindoli vuole onorare con gratitudine e riconoscenza gli Alpini del 9° Reggimento dell’Aquila e gli uomini del Cnsas Abruzzo i quali instancabilmente si prodigano sul nostro territorio con audacia e austerità. Due Corpi di élite grande virtù e di fondamentale importanza per il nostro sistema di Protezione Civile locale, regionale e nazionale”, spiega l’amministrazione comunale.