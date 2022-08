(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Tetto prezzo energia, L’Abbate (M5S): nostra proposta ignorata da mesi, partiti usano tema per campagna elettorale

Roma, martedì 24 luglio 2022. “È piuttosto paradossale che chi ha ignorato la nostra proposta, partita già nei mesi scorsi, di un tetto nazionale al prezzo dell’energia, oggi utilizzi questo tema per la campagna elettorale”. Lo dichiara, con una nota, la Senatrice del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate, docente di economia ecologica: “Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati avanti sui temi della transizione energetica ed ecologica rispetto agli altri partiti, ed il loro ritardo nel capire l’importanza di avere una governance europea sulla questione energetica che tuteli le nostre imprese e i cittadini sui costi dell’energia è un elemento piuttosto grave ed è anche il segnale – ha spiegato la Senatrice – che probabilmente alcuni temi vengono sbandierati soltanto in campagna elettorale senza alcun interesse reale per la rete delle PMI Italiane e i cittadini. Il tetto al prezzo dell’energia è richiesto sistematicamente dal Presidente Giuseppe Conte da diverso tempo, ma incredibilmente gli stessi partiti che non ci hanno ascoltato nei mesi scorsi, oggi fingono di convergere. Come sempre nelle altre compagini politiche prevalgono interessi di altro tipo rispetto a quello che dovrebbe essere posto al centro: migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Se davvero sono d’accordo sul tetto dell’energia – ha concluso L’Abbate -, diano seguito alla nostra proposta ignorata da mesi, perché molte famiglie non arrivano a fine mese e saranno costretti a scegliere se mettere qualcosa in tavola o pagare le bollette del riscaldamento”.