Nota stampa Massimiliano Terrinoni UDC-FI Consigliere VI Municipio

"Gualtieri scricchiola"bufera sul Pd

A Roma può succedere di tutto. Dopo il caso Ruberti nella Capitale il sindaco Gualtieri rischia un rimpasto in giunta .Di sicuro la sua giunta non è al sicuro. Lo scandalo del suo braccio destro ha travolto in modo pesante la sua amministrazione e ora potrebbero esserci conseguenze politiche. In conclusione tutto ciò

svela quanto sia alta la tensione all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco. Comunicato dei consiglieri municipio VI Terrinoni Massimiliano e Bertucci Anna gruppo politico fi-udc

