(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

—————————————————————

*Elezioni: Pd, dispiace Calenda non raccolga proposta su obbligo scuola materna. Studi dimostrano importanza*

“Dispiace che Calenda non raccolga la proposta di anticipare l’obbligo scolastico alla scuola materna. Tutti gli studi internazionali dimostrano quanto siano importanti i primi anni di vita per un bambino.

Ancora più importante è la frequenza dell’asilo nido per lo sviluppo intellettivo dei bambini.

Vogliamo ricordare gli studi di un premio Nobel per l’economia Heckman che ha dimostrato che

più precoce è l’intervento, più alto è il suo ritorno economico”.

Così in una nota congiunta Paolo Siani, vice presidente della commissione Infanzia, e Paolo Lattanzio, capogruppo Pd in commissione Infanzia.

“Sempre più numerose sono ormai le evidenze scientifiche sugli effetti positivi dell’intervento precoce, nei primi mille giorni di vita, sui bambini in famiglie svantaggiate, interventi di cui è dimostrato un ritorno economico più alto degli interventi realizzati in periodi successivi della vita adulta. Più bassa è l’età nella quale si interviene, più alto è il ritorno economico dell’intervento. Una priorità della politica dovrà essere quella di investire proprio sull’infanzia”.

Roma, 24 agosto 2022