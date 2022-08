CS Novoli, “Novoli in Festival, tre giorni dedicati all’arte e al talento”

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Novoli in Festival, tre giorni dedicati all’arte e al talento

Si terrà dal 27 al 30 agosto 2022, nell’area “Focara” a Novoli, la prima edizione di “Novoli in Festival”, la manifestazione nata con l’intento di promuovere i talenti artistici locali, organizzata dalla locale Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli” con il Patrocinio del Comune di Novoli, in collaborazione con ARACOF, l’Associazione dei Commercianti e Artigiani Novolesi e l’A.S.D. Centro Danza “Il Sogno”.

A condurre le serate gli “Alto e Basso”, il duo di imitatori e cabarettisti novolesi composto da Marco Mancino e Giorgio Martina.

Il primo appuntamento è previsto per il 27 agosto, con Giorgio Guerrieri, giovane talento della danza diplomatosi lo scorso mese presso l’Accademia di danza del Teatro alla Scala di Milano. Insieme a lui, lo spettacolo di danza “Kalipè” a cura del Centro Danza “Il Sogno”, diretto da Bianca Milli e dove Guerrieri ha iniziato a studiare danza.

La serata del 28 agosto è aperta dalle sfilate dei negozi locali Centro Spedizioni-Cartoleria, Extró, Latte e Miele, Mags, Medea, Proshop, Punto Sport, Ottica Dell’Anna e l’esibizione dei Parrucchieri Look Model e Rubio a cura di ARACOF. Ad allietare la serata Davide Spada e il suo spettacolo di magia “Magic for Family”. Spada, originario di Novoli, oltre che essere un noto prestigiatore, è anche un apprezzato attore, con significative partecipazioni a film e fiction.

La musica sarà protagonista della serata del 29 agosto, con il Novoli Festival Song contest e il live di Sentinelle, band salentina che dopo un tour in Sicilia presenta ora in Puglia il nuovo album “Tuttapposto!”.

Chiude il festival, giorno 30 agosto, “La Corrida Salentina in tour”, all’insegna del divertimento goliardico e mai volgare.

Media partner dell’evento Radio One (FM 105.7) che manderà in diretta streaming sui suoi canali social i momenti salienti delle serate, tra cui, lo spettacolo in programma il 27 agosto con l’esibizione del giovane Giorgio Guerrieri e parte dello spettacolo del 28 agosto, in particolare l’esibizione di Davide Spada.