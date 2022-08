Navette Parcheggi aree pedonali – il Piano mobilità per la Festa patronale

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Garantire la sicurezza per tutti gli appuntamenti e le manifestazioni in programma e ridurre l’impatto del traffico veicolare sulla città, offrendo servizi e parcheggi gratuiti. L’amministrazione comunale, di concerto con Prefettura e Questura e in collaborazione con Sgm, ha messo a punto il Piano per la mobilità e la sicurezza che sarà attivo nei giorni della Festa patronale, che quest’anno torna a offrire un calendario di manifestazioni civili e religiose, mercatini, divertimenti e attrazioni particolarmente ricco, dopo le edizioni ridotte causa pandemia degli anni 2020 e 2021.

Due le linee di navetta che collegheranno la Fiera, il centro città e il Luna Park a ridosso dello Stadio con il centro cittadino, che sarà protetto dalle auto non autorizzate e messo in sicurezza secondo i dettami delle norme a tutela della safety e security delle manifestazioni pubbliche. Sarà una festa da vivere raggiungendo il centro a piedi, in bici o in bus, con l’orario del servizio di trasporto pubblico che sarà prolungato fino a mezzanotte e i servizi di sharing disponibili. Per chi giunge a Lecce dalla provincia, ci sarà la possibilità di parcheggiare e usare le navette gratuite o gli autobus di linea.

Di seguito il dettaglio delle misure.

Servizi di mobilità

Aree di sosta: anche quest’anno saranno a disposizione dei leccesi e dei visitatori i parcheggi gratuiti di interscambio al Foro Boario e a Settelacquare, collegati al centro città dalle navette del trasporto pubblico. A questi si aggiunge il parcheggio gratuito nell’area mercatale di Via Bari, anch’esso posto sul percorso delle navette.

Navette e trasporto pubblico: nei giorni della festa patronale, 24 – 25 – 26 agosto, Comune e Sgm attiveranno dalle 18 alla 01 le navette di collegamento dai parcheggi di interscambio da Foro Boario e Settelacquare verso il centro e verso il Luna Park. Il consiglio a tutti i visitatori che si recheranno in città per partecipare alle manifestazioni civili e religiose è di raggiungere i parcheggi di interscambio e utilizzare i bus per raggiungere il centro. Saranno attive due linee: la linea rossa collegherà il Foro Boario al centro città (fermata in via Garibaldi), con partenza dalla fermata City Termina e frequenza dei mezzi di 10 minuti; la linea verde collegherà il parcheggio di Settelacquare con il centro e con il Luna Park, con una frequenza di passaggio dei mezzi di 15 minuti. Tutte le linee del trasporto pubblico, ad eccezione delle circolari C2 e C3, prolungheranno l’orario di servizio fino alla mezzanotte.

Variazioni dei percorsi delle linee ordinarie del Trasporto pubblico locale: alcune linee dell’ordinario esercizio del trasporto pubblico subiranno delle variazioni nei giorni della festa per evitare il passaggio dei bus urbani nell’area della Fiera di Sant’Oronzo. In particolare: la linea M1 vedrà modificato il tratto V.le De Pietro, V.le XXV Luglio, V.le Lo Re, Stazione FFSS, con soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, che sarà sostituito da P. Napoli, V.le Dell’Università, V.le Gallipoli, Stazione FFSS; la linea R5 sarà sostituita dalle ore 18 dalla navetta Linea Verde, con soppressione delle fermate P.zza Napoli e P.zza M.T. di Calcutta; la linea R6 vedrà sostituito il tratto V.le Rossini, V. Don Minzoni, V.le Otranto, V.le Cavallotti, V.le XXV Luglio, V.le Lo Re, V. Don Minzoni, V.le Rossini, con soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, da V.le Rossini, V.le Alfieri, V.le Marche, V.le Otranto, P.zza d’Italia, V.le Lo Rè, V.le Marche, V.le Alfieri, V.le Rossini; per le linee R7 ed R11 il tratto V.le Otranto, V.le Cavallotti, V.le XXV Luglio, V.le Lo Re, con soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, sarà sostituito da V.le Otranto, P.zza d’Italia, V.le Lo Re.

Limitazioni alla circolazione

Allestimento Fiera

Per consentire l’allestimento della Fiera di Sant’Oronzo, dalle 21 del 23 agosto alle 7 del 27 agosto, vigerà il divieto di fermata negli spazi dove saranno posizionate le bancarelle, dunque sui lati sinistro di Via XXV Luglio da Via Trinchese a Viale Marconi, su Viale Marconi, Viale Lo Re (fino a Piazza Italia), su Via Costa, sulle vie Cavallotti, San Francesco d’Assisi e Garibaldi nella corsia interna, Via Maremonti ambo i lati.

Zone interdette al traffico il 24, 25 e 26 agosto

Dalle 2.30 del 24 agosto fino alle 7 del 27 agosto l’area della Fiera di Sant’Oronzo sarà interdetta al traffico, fatta eccezione per i mezzi autorizzati per motivi di sicurezza o di servizio. Gli operatori della Fiera potranno accedere la mattina del 24 agosto per effettuare le operazioni di scarico della merce, tra le 6 e le 9.30. Terminate le operazioni, dovranno rimuovere i furgoni dall’area. Anche gli operatori commerciali del mercato di piazza Libertini dovranno rimuovere i veicoli dopo aver terminato le operazioni di montaggio.

Il traffico sarà interdetto sulla corsia interna di Via Cavallotti, Via San Francesco D’assisi, Via Garibaldi, via XXV Luglio, Via Costa, Via Fazzi, Viale Marconi, Via Maremonti, le corti limitrofe, Viale Lo Re (fino a Piazza d’Italia), Via Brunetti, Via dei Verardi.

Viale De Pietro sarà percorribile a senso unico in uscita dal centro, da Via Garibaldi a Piazza del Bastione. Da Piazza del Bastione verso il centro potranno entrare solo i veicoli autorizzati.

Sui Viali storici e vie limitrofe il traffico sarà interdetto (ad esclusione dei veicoli dei residenti e di quelli autorizzati) dalle 18.30 alla 1 dei giorni della Festa patronale. Il provvedimento riguarderà viale Otranto (da via Don Minzoni a via Cavallotti), Via Leuca (da via Del Delfino a Viale Otranto), Piazza Tito Schipa, viale Cavallotti corsia esterna, via Liborio Romano, via Filzi, via 140mo Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, Piazza Angelo Rizzo, Piazza Aymone. Nello stesso orario Viale Don Minzoni sarà a senso unico in uscita tra Viale Otranto e Via Miglietta.

Per delimitare le aree pedonali e garantire la sicurezza della festa, saranno utilizzati i new jersey in cemento, secondo le disposizioni vigenti in tema di safety.

Dalle 18 del 23 agosto, fino alle 7 del 27 agosto i possessori dei permessi di sosta Sgm per le zone che saranno interessate dalla Fiera potranno sostare gratuitamente nelle zone limitrofe.

Un’area di sosta dedicata esclusivamente alle persone con disabilità

Un’area di sosta riservata alle persone con disabilità in possesso di pass Cude è stata individuata in Via Cavallotti sul lato sinistro della corsia, tra via 95° e via Trinchese.

Le sere della festa vigerà il senso unico pedonale alternato lungo Corso Vittorio Emanuele, con presidio polizia locale e protezione civile.

La sicurezza della Processione del 24 agosto

Per tutta la durata della processione, dalle 19 del 24 agosto sarà interdetta la circolazione di tutti i veicoli lungo il percorso: Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, via Petronelli, Via degli Ammirati, Piazza Vittorio Emanuele, via Federico D’Aragona, via dei Perroni, Porta San Biagio, Viale Lo Re, Via XXV Luglio, Via Tinchese, Piazza Sant’Oronzo, Via Vittorio Emanuele, Piazza Duomo.

Altre misure

Per la cerimonia della messa nella chiesa di Sant’Oronzo Fuori le mura, il 25 agosto dalle 9.30 fino a fine cerimonia sarà fatto divieto di transito a tutti i veicoli lungo via Adriatica, nel tratto compreso tra lo svincolo per la tangenziale est e la via Sant’Oronzo fuori le mura.

Per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, dalle 21 del 26 agosto alle 02 vigerà il divieto di transito e di fermata lungo Via Potenza (da via Firenze a via Cagliari), via Cagliari (da via Potenza a via Pescara), via Pescara (da via potenza a via Palermo), divieto di fermata anche sulla S.P. 364 Lecce-San Cataldo e su tutti i cavalcavia e svincoli della Tangenziale.

Per la Fiera del bestiame di Frigole, in programma il 26 agosto, vigerà il dalle 6 alle 14 il divieto di fermata ambo i lati sul tratto della SP Lecce-Frigole dal Campo sportivo a via Almagià e su tutta via Almagià.

Saranno posizionate postazioni di wc mobili nelle seguenti aree: Piazza Libertini, nei pressi del bagno pubblico esistente, Foro Boario, Piazzetta Angelo Rizzo angolo Corte Licci, Piazzale Adamo, Via Almagià.